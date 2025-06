La sala Mardi Gras programa 16 noches de conciertos en el July Fest

La sala Mardi Gras organiza durante el mes de julio el July Fest, con 16 noches de conciertos como el de los japoneses Guitar Wolf, un tributo a la Velvet Underground, además de propuestas musicales internacionales, nacionales y gallegas. Serán más de veinte actuaciones que arrancarán ya este martes, 1 de julio, en una semana que promete ser intensa. El garage rock de Guitar Wolf sonará este martes a partir de las 21.30 horas, al que seguirá el jueves, a las 21.00h, el concierto de Fin de Curso de la Batecueva, la academia coruñesa de batería, con artistas invitados como Ángeles Dorrio a la voz, Carmen Rey al teclado, Alber Grela a la guitarra y Antón Torroncho al bajo. El viernes se celebrará el 5º Aniversario de la República Musical Mardi Gras con el cierre de temporada de la banda residente EXIT. El sábado, los coruñeses Less Fortunate Songs presentan nuevo disco acompañados de la banda vasca JMA, en una noche para los fans del punk y el punk rock. El rock and roll del quinteto madrileño Quique Gómez & His Vipers serán los encargados de poner el broche a la semana con un concierto el domingo a las 21,00 horas, que se enmarca en el Festival + Que Jazz, organizado por Garufa Club.

Habrá propuestas para los amantes de la música negra, que podrán disfrutar de la voz de Carla de Figueredo el sábado 12, además de otras citas destacadas como el tributo a la Velvet Underground con As Veludas Soterradas el sábado 26. También estarán los americanos Authority Zero el miércoles 16 y Kate Clover, conocida como la nueva Blondie, el miércoles 30. La de A Coruña será su única actuación en Galicia, dentro del ciclo Elas Son Artistas. Al día siguiente, visitará la sala Mardi Gras el cuarteto femenino afincado en Seattle The Darts con su garage rock and roll. La información sobre las entradas puede consultarse en la web salamardigras.com y a través del correo electrónico entradasmardigras@gmail.com.