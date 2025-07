El coruñés Carlos Ares agota entradas medio año antes de su concierto en Madrid y anuncia segunda fecha

El músico coruñés Carlos Ares ha colgado el cartel de sold out para su primer concierto anunciado en la sala La Riviera de Madrid el próximo 17 de enero de 2026. Tras esta novedad, ha anunciado una segunda fecha al día siguiente dentro de Inverfest, un ciclo de conciertos invernales en la capital de España.

Este hito lo logra pocas semanas después del lanzamiento de La Boca del Lobo, su segundo álbum publicado el mes de mayo. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 2 de julio a través de su web carlosares.com.

Precisamente tras el lanzamiento de La Boca del Lobo, el artista concedió una entrevista a LA OPINIÓN. En ella hablaba de la declaración de intenciones de la canción que da nombre al álbum. "Me estoy metiendo por voluntad propia en un lugar que me da un poco de miedo, pero, al mismo tiempo, confío en que me traerá mucha alegría y satisfacción después de haberlo trabajado durante tanto tiempo", comentaba.

En una de esas canciones, Autóctono, se hace una oda a Galicia. "Fue sobre todo después de que la gente percibiera tanto la personalidad gallega dentro de un proyecto en el que yo nunca pretendía hacer una fusión con música de raíz gallega ni nada por el estilo. Supongo que es porque yo lo llevo integrado en mí. De tanto que me dijeron que se notaba la esencia de Galicia en mi música, pensé que tenía que escribir una canción por y para la gente gallega y para mi gente y para lo que yo considero que la gente conoce del carácter de los que somos de ahí", explicaba.

Sin embargo, Ares lamentaba no irle bien en su lugar de origen. "En A Coruña me ha costado. Yo cumplo con ese dicho de que no soy profeta en mi tierra. Sin embargo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Sevilla viene mucha más gente a los conciertos. Quizá es porque me fui hace mucho, hace 11 años ya". Por ahora no tiene ningún concierto anunciado en salas gallegas, aunque sí actuará en el SonRías de Bueu y el Caudal Fest de Lugo.