Dudas y colas en la estación de tren de A Coruña durante el primer día sin abono gratuito

Varias personas hacían cola la mañana de este martes en las taquillas de la estación de A Coruña. Esta era una imagen habitual que se había dejado de producir en los últimos años con la implantación del abono gratuito de Renfe. Este martes, la promoción llegaba a su fin y con ello se volvía a ver a personas esperando para comprar un billete o para obtener información sobre los nuevos abonos de Renfe.

«No sé qué voy a coger porque no me entero de nada. Busqué en la web, pero Renfe lo explica fatal. No lo entiendo, ni yo, ni mis amigas», cuenta Pepa Sanmartín, una estudiante que utilizaba el abono para viajar de su Padrón natal hasta A Coruña.

A. L.

Durante el mediodía del martes se percibía menos ambiente que en otras ocasiones, con algunos estudiantes como Pepa, que vinieron a la ciudad para realizar algún examen pendiente. La Policía Local señala a este medio que durante la jornada de ayer la afluencia de tráfico fue menor en la zona. Por otro lado, un viajero habitual de uno de los trenes de primera hora de Santiago a A Coruña, apuntaba que el número de viajeros era inferior a otras ocasiones.

Esto podría deberse al fin de la gratuidad del abono de Renfe, que hace que algunas personas se planteen viajar menos, especialmente los jóvenes. «No sé cómo haré el año que viene. Quizás tendré que quedarme los fines de semana», dice Antía Pavón, también estudiante y originaria de Vilagarcía de Arousa.

En su caso, la joven, que puede beneficiarse de un descuento del 50% por su edad, tendría que pagar 76,90 euros al mes por el abono mensual para ir a la ciudad arousana. «Supone un gasto importante. Pago 200 euros por el piso más gastos. Tengo que recortar en otras cosas para poder afrontarlo», afirma.

(Arriba) Pepa y Antía. (Abajo) Mariña y Jorge. / Casteleiro / Roller Agencia

Otros dos vilagarcianos son Mariña Vilas y Jorge Renda: «Es un gasto con el que no contaba. Creo que cogeré el bono mensual, pero también creo que optaré por quedarme más en A Coruña», dice la joven. «Llevaba tres años estudiando fuera con el bono y es un gasto difícil de asumir para los padres, que al final son los que pagan», explica por otro lado Jorge. Al igual que Pepa, estos estudiantes tampoco tienen muy claro el precio de los abonos y las opciones de las que disponen para viajar el próximo curso.

Los nuevos abonos sustituyen a los implantados en agosto de 2022 y suponen un importante ahorro del 40% respecto a las tarifas existentes anteriormente tanto para los recurrentes como para los más ocasionales. Los títulos de viaje se simplifican al eliminar la categoría de Libre o Sencilla para elegir entre trenes rápidos (MD) o lentos (Regionales), por lo que solamente hay dos tipos: Abono Mensual para viajes durante los siguientes 30 días naturales o el Abono 10 para utilizar durante todo un año. Los jóvenes de hasta 26 años disfrutan de un descuento del 50% y los menores de 15 años viajan gratis.

Sorpresa entre los usuarios por la subida del bonobús

El precio del billete de bus con la tarjeta Millennium subió este martes de 38 a 45 céntimos al bajar la aportación estatal. Desde este día también se ha ampliado la gratuidad para niños y adolescentes, que hasta ahora se aplicaba hasta los 13 años, y que por un aumento de las ayudas estatales, ahora incluye también a los jóvenes de 14 años.

El desconocimiento de los usuarios, pese a la información difundida en los últimos días, fue lo más destacado en una jornada que transcurrió con normalidad y sin cambios de afluencia, aunque la Compañía de Tranvías asegura que hará balance definitivo en próximos días. «La gente se sorprendió porque no sabía que había subido la tarifa», comenta el presidente del comité de empresa, Óscar Vieites.

«No notamos un aumento de los usuarios, pero en los últimos años sí que hay muchos más viajeros en esta época del año», explica Vieites, que considera que las ayudas al transporte son uno de los factores que ha influido en que la afluencia se mantenga durante el periodo estival.