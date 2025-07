El italiano que quiere ser el mejor chef de tapas

Vincenzo Amaddeo es italiano de nacimiento, pero coruñés de adopción. Hace diez años que se instaló en A Coruña y ya suma más de dos en los fogones de su restaurante AMA Italiana Contemporánea (Boquete de San Andrés, 14), desde donde ofrece elaboraciones que fusionan sus dos mundos. Hoy competirá contra otros seis compañeros de profesión para convertirse en el mejor cocinero de tapas 2025 en el concurso Sete cidades, sete sabores. «Es un premio al esfuerzo», confiesa el chef, que fue finalista de los premios Picadillo.

Su propuesta de mejor tapa consiste en un ravioli relleno de chorizo ceboleiro de Ourense y unos dátiles junto con una espuma de queso Galmesano y un crumble de pimentón de la Vera. «Me enamoré de este chorizo cuando lo probé en un cocido en Ourense. Lo tenía aparcado en la mente y pensé en él a la hora de elaborar el plato», comenta, y explica que eligió los dátiles porque son «muy carnosos y dulces». «El equilibrio se nota en la boca», asegura.

Amaddeo nunca ha renunciado a sus raíces, y eso es lo que demuestra con este plato, en el que también busca «marcar la diferencia» con productos de proximidad. Esa filosofía le ha acompañado desde el principio en AMA, y por eso también cree que le costó arrancar, aunque ya viven un «buen momento». «El primer año fue complicado, montar un negocio es difícil. El no ser un italiano convencional, porque integramos los productos de nuestro entorno y también tengo experiencia en la cocina oriental, echaba a la gente para atrás», recuerda, ya que en su carta no aparecen ni lasañas ni carbonaras. Más de dos años después, AMA ha conseguido una clientela fiel. «El último año ha sido bastante bueno», desvela el cocinero, y explica que en su restaurante quieren «dar a conocer platos que no son muy famosos».

Hoy podría redondearlo con una victoria en el concurso Sete cidades, sete sabores. En la final, que organiza la Xunta a las 20.00 horas en la Cidade da Cultura, en Santiago, enfrentará a Amaddeo contra Álex Martínez y Mar López de Bacelo (Ferrol); Alejandro Ferreiro de O Sendeiro (Santiago); Rubén González de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Daniel Bastos de La Marciana (Vigo); Paco Gómez de Pulpería Asador La Feira (Ourense) y José Luis Pardo de Orixe do Campo (Lugo). «Son duros competidores», avisa el italiano, que considera que al no ser gallego tiene que esforzarse el «doble» para llegar a lo más alto en este tipo de certámenes.

En su primera participación en los premios Picadillo llegó a la final, pero «no tenía la sensación» de que podía ganar. Todo cambió el año pasado. Volvieron a ser finalistas, pero esta vez «con más convicción y seguridad». Una confianza que le lleva ahora a batirse contra otros cocineros por ser el mejor chef de tapas de Galicia en este 2025. Un concurso, además, que le puede dar «visibilidad» a un negocio al que le queda mucha vida por delante. «Nos lo merecemos», concluye Vincenzo Amaddeo.