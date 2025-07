Juicios suspendidos y baja actividad en el primer día de huelga de jueces y fiscales

El primero de los tres días de huelga de jueces y fiscales convocada por las asociaciones conservadoras ha provocado la suspensión de juicios y se ha dejado notar con un descenso en la actividad de los juzgados en A Coruña. Una de las vistas que se ha visto afectada ha sido la del intento de asesinato de un hombre a su madre en Carnota, que fue suspendida por este motivo.

El comité de huelga cifra en un 75% el seguimiento del paro en toda España en este primer día (los siguientes serán mañana y pasado). No hay todavía datos desagregados por comunidades ni partidos judiciales debido a la complejidad de recabarlos, toda vez que el Consejo General del Poder Judicial entiende que no entra en sus competencias establecer servicios mínimos y que cada uno de los profesionales que secunda este paro tiene que avisar por correo electrónico al comité de huelga para acreditar que, si no ha acudido a su puesto de trabajo es, efectivamente, porque se une a la convocatoria y no por cualquier otra razón, como una enfermedad o un accidente.

Los juzgados de A Coruña, normalmente plagados de actividad, presentaban esta mañana una imagen más propia de agosto que de julio, con varias salas vacías y con muchas menos togas por los pasillos. A pesar de la huelga, tal y como indicó a este diario el portavoz en Galicia de la Asociación Judicial Francisco de Victoria, Alejandro Couselo, hubo profesionales que acudieron a sus juzgados para atender cuestiones que deben ser resueltas inmediatamente, como causas con presos, medidas cautelarísimas, asuntos de menores, o de violencia de género, así como las funciones de guardia.

El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez Cepeda, ha lamentado esta mañana, en declaraciones a este diario, que no se hubiese atendido la petición que hizo la entidad a los profesionales que tienen intención de secundar la huelga, que consistía en avisar a los letrados previamente para evitar desplazamientos innecesarios.