‘Malandanza’, donde los artistas son como payasos

La fotógrafa Alex Ferro expone en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña su obra fotográfica Malandanza. La creadora saltó al panorama artístico internacional con su proyecto Mama Mía, otras miradas al cáncer de mama que la llevaron a ganar la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía. Sus obras se centran en documentar historias con una narrativa visual potente y emocional.

En Malandanza, inaugurada ayer y abierta hasta el 30 de agosto, Ferro denuncia la situación actual del mundo artístico: «Los artistas de hoy somos como los payasos de antaño, sin saber si al público les vamos a gustar o no». Malandanza es una palabra en desuso que significa que las cosas no son como quisiéramos. Este sentimiento es el que expresa Alex Ferro en su obra: «Desnudamos nuestra alma, sin saber como va a ser la acogida». La artista centra su obra fotográfica en un estilo circense y sigue «una estética triste, representativa del circo de los años veinte, que se asemeja a la vida del artista a día de hoy».

La fotógrafa trabaja a través de una mirada incisiva y sin tapujos, busca la provocación y el cuestionar la sociedad actual. «Vivimos un momento inverosímil. Todo el mundo tiene acceso a todo, es muy fácil acceder a la pornografía. Pero luego se ve un pecho en alguna de mis fotografías y me cierran la cuenta de Instagram», dice Alex Ferro. La fotógrafa ya está acostumbrada a la censura en las redes sociales y a ciertas salas de exposiciones que califican su trabajo como «altamente sensible» o «demasiado provocativo». «Hay que saber llamar a sitios donde la persona que dirige, sea de mente abierta», explica.

Alex Ferro se inspira en los fotógrafos con los que ha crecido y en el cine: «Me gusta la estética cinematográfica, de ensueño o la sensual». El cuerpo está muy presente en su obra, lo utiliza como instrumento de denuncia, reflexión y hartazgo.«La piel es una herramienta visual, tiene el poder de comunicar. Al final el espectador lo interpreta según su forma de mirar el mundo», dice.

Aparte de su faceta artística, Alex Ferro colabora con revistas de viajes nacionales e internacionales, donde escribe pequeños textos y les manda imágenes. «Me identifico como una persona curiosa de la vida», asegura. «Me fascinan las culturas indígenas —expone—, conocer algo nuevo de una cultura distinta a la mía. A veces tengo la suerte de encontrar un buen modelo».

En lo que va de año, Alex Ferro, Fotógrafa Emergente Gallega 2015, ha sido galardonada con las medallas de oro de la Confederación Española de Fotografía y de la Federación Andaluza de Fotografía, y con la Mención de Honor Dodho Magazine. Portraits of the year 2025. «El éxito consiste en no desesperarse nunca. Todo es el resultado de la constancia y la perseverancia», dice Ferro.

Este año también ganó la XXXIV edición del concurso nacional Libre Expresión. «Este premio lo gane con Mama Mía, fue un proyecto muy íntimo, porque yo también tuve cáncer de mama», dice Ferro. «Que me reconozcan este trabajo, y que pueda ayudar a las personas es un lujo, ese es el verdadero premio», indica Alex Ferro.