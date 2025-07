As mulleres galegas como referentes

A pintora Geni Ramil presenta Elas, un retablo da muller galega de hai un século. A exposición está aberta na Casa Museo María Pita desde este mércores ata o 29 de xullo. Nela, a artista inspírase na fotógrafa Ruth Matilda Anderson.

Geni Ramil enfócase na muller galega, cos panos na cabeza, as que traballan no mar e na leira, as que crían aos fillos e comercian nas feiras. Fai unha alabanza a aquelas mulleres que, cando os homes emigraron, se fixeron cargo de sacar adiante Galicia. As obras de Ramil caracterízanse polo estilo realista e impresionista, baseándose na fotografía.