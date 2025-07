Conflicto en la hostelería coruñesa en el arranque de la campaña de verano

El convenio colectivo de hostelería de la provincia de A Coruña expiró el pasado 31 de diciembre, y más de medio año después, la negociación de su renovación sigue estancada. La falta de acuerdo entre la patronal y los sindicatos ha llevado a CCOO, UGT y CIG a convocar una ronda de asambleas informativas el próximo 14 de julio en A Coruña, Santiago y Ferrol.

El sector afronta el conflicto en el arranque de la campaña de verano, con entre 15.000 y 20.000 trabajadores afectados y una situación que, según los representantes sindicales, puede desembocar en movilizaciones si no se desbloquea la negociación.

El desencuentro gira en torno a la intención de la parte empresarial de modificar a la baja el complemento que en la actualidad perciben los empleados en caso de baja médica.

En el convenio vigente hasta finales de 2024, se garantizaba el 100% del salario en la primera baja del año, una medida que la patronal pretende reducir con el argumento de combatir el absentismo. «La fórmula que tienen para reducir el absentismo es que cobren menos los trabajadores», resume Juan Manuel Carreira, secretario general de FeSMC UGT Coruña.

Castigo

La postura sindical es tajante: «No se puede castigar a una persona enferma con perder hasta un 25% de su salario», advierte Juan Zas, secretario de acción sindical de la Federación de Servizos de CCOO.

Desde la CIG, Iago Barros, responsable de hostelería en la comarca, apunta que «después de cuatro reuniones, la patronal dijo que si no estábamos dispuestos a entrar a valorar la posibilidad de reducir el complemento de las incapacidades temporales, no había nada que negociar. Se levantaron de la mesa, nos acusaron de intransigentes y se marcharon sin dejar una cita próxima».

Los tres representantes coinciden en señalar que el sector sufre condiciones laborales duras —jornadas extensas, ausencia de descansos adecuados y salarios bajos— que explican el supuesto incremento de bajas médicas. «Es un sector con una jornada anual altísima y sin posibilidad de conciliación. Y ahora quieren recortar aún más», afirma Carreira.

Barros recalca que en la actualidad el convenio complementa al 100% solo la primera baja del año, «y entendemos que eso debe seguir siendo así. No negociamos para recortar logros que conseguimos hace más de un cuarto de siglo, sino para mejorar condiciones».

Sin reacciones de la patronal

Este periódico ha intentado contactar con representantes de la patronal sin éxito. Dos de sus portavoces en la mesa de negociación no atendieron la llamada ni devolvieron la consulta.

Además de la eliminación del complemento por incapacidad temporal, los sindicatos denuncian que la patronal no ha planteado ninguna propuesta de subida salarial desde que comenzaron las reuniones en marzo. «La mesa está completamente parada. Las únicas respuestas que recibimos son negativas», afirma Carreira, que lamenta que todas las patronales integradas en la negociación —entre ellas la Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la Unión Hotelera Compostela y la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas— coincidan en una actitud que califica de «muy dura».

El proceso actual se encuentra bajo mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, pero sin avances. «La patronal ha puesto una línea roja: si no aceptamos una reducción del complemento por baja médica, no quieren discutir nada más», explica Zas. Esta posición ha bloqueado por completo la negociación, y los sindicatos han decidido informar a las plantillas del sector sobre el estado real de las conversaciones.

Por eso han convocado tres asambleas informativas en jornada doble —mañana y tarde— el lunes 14 de julio. Los encuentros se celebrarán a las 11.30 y 18.00 horas en los salones de actos de los edificios sindicales de A Coruña, Santiago y Ferrol. El objetivo, según Carreira, es «trasladar la situación a los trabajadores y acordar los siguientes pasos si no hay cambios». No descartan iniciar movilizaciones en la provincia si la situación no se desbloquea.

Los sindicatos advierten, además, del impacto que este conflicto puede tener en un momento clave para el sector. «Estamos en plena temporada alta, con el turismo en máximos y las plantillas trabajando al límite. Pero los beneficios del sector no se traducen en mejoras laborales», denuncia Zas. Según datos sindicales, muchas empresas están abonando salarios por encima del convenio de forma individual, ante la dificultad para encontrar personal cualificado, pero sin avanzar en la negociación colectiva. «Este es uno de los convenios más importantes de Galicia. No puede estar bloqueado por una postura cerrada de la patronal», insisten desde CCOO.

