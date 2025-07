La hamburguesería de uno de los mejores chefs de A Coruña celebra un año en la ciudad

Rosmón Burger cumple un año en la ciudad. Un proyecto de Adrián Felípez que nació de la pasión hacia este plato del reconocido chef: «Me gusta comerlo con colegas y en familia. Yo salía de surfear con los chicos de Wacco [una conocida cafetería local] y nos comíamos muchas hamburguesas. Ellos me animaban a montar algo y mi mujer, Irene también, porque pedíamos hamburguesas y no nos encantaban».

Esto fue el germen del proyecto que nació en el número 21 de la Rúa Nova: «Quería algo sencillo para tomar una copa de vino y una hamburguesa sin guantes de látex ni panes rosas», comenta. El chef ha escapado de las modas ligadas a este plato y ha apostado por recetas sencillas con buenos productos: «Es una hamburguesa tipo americana, pero con productos gallegos. Con carne de aquí y un pan que nos hacen en Santiago con nuestra receta», explica.

Este sábado celebrarán por todo lo alto el aniversario del establecimiento hostelero: «En Miga [su otro restaurante] hacíamos los ‘jueves de jarana’ y este año lo hemos trasladado a Rosmón. Así que ese día habrá DJs y es posible que yo pinche», anticipa. Además, habrá licor café de Gures y distintos sorteos como entradas para Noites do Porto o un menú degustación en Miga.

Rosmón celebrará su aniversario coincidiendo con la expansión de la marca: «Abriremos en las próximas semanas Rosmón dos en la calle Pondal, en la zona de Riazor. Será un burger point, en el que podrás programar tu pedido para ir a recoger, y también podremos introducir el reparto a domicilio, que por las características del local actual habíamos descartado». El chef anuncia todavía una «gran sorpresa» que tendrá el nuevo local y que es «algo que todavía no se ha visto en A Coruña».

Rosmón debe su nombre al carácter del cocinero: «Soy muy autocrítico y me doy mucha cera hasta que me salen las cosas».

El local destaca por una carta pequeña con cinco hamburguesas fijas y una que va rotando cada mes para que los fieles prueben cosas diferentes: «La que presentaremos el sábado va a ser la mejor que se ha hecho». Preguntado por su favorita, Felípez lo tiene claro: «La Rosmona con bacon y la cheeseburger con doble de queso».