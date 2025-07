Al menos la mitad de los pisos turísticos deberán salir de Airbnb y Booking

Desde el 1 de julio, los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) —hay 1.405 en la ciudad— que quieran anunciarse en plataformas como Booking o Airbnb están obligados a estar inscritos en el Registro Único de Arrendamientos temporales, según una norma estatal. No se trata de un mero trámite, pues los dueños, para conseguir el código que les permita estar en estas plataformas, tienen que presentar un título habilitante municipal que en A Coruña solo pueden conseguir si cumplen los requisitos de la nueva ordenanza. Esta norma solo permite las VUT en bajos, primeros pisos y edificios enteros, pero nunca encima de una vivienda habitual. Según el Concello, esto hará que la mitad de las viviendas turísticas desaparezcan. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) eleva la cifra al 80%. Por lo que estos inmuebles no solo no cumplen los requisitos exigidos por el Ayuntamiento para continuar con su actividad sino que tampoco podrán formar parte del Registro Único.

Así, más del 50% de las VUT de A Coruña no podrán publicitarse y hacer transacciones económicas a través de plataformas como Booking o Airbnb, en las que el cliente debe abonar la reserva, pero sí en otras como Idealista o Milanuncios, aunque esto no les exime de cumplir la ordenanza municipal. Por ahora, no obstante, se desconoce cómo va a proceder el Gobierno central para actualizar el registro con las plataformas y obligarles a dar de baja los anuncios de los que no cumplan los requisitos.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya habilitó en enero la ventanilla única digital desde la que los titulares de las VUT pueden cursar la solicitud para obtener su código. Según los datos del departamento que dirige Isabel Rodríguez, desde Galicia se han recibido 7.317 instancias para obtener este número, es decir, solo un 30% de los pisos turísticos existentes, que son un total de 23.588, de acuerdo con el registro que tiene la Xunta.

El Gobierno central reivindicó la puesta en marcha de esta herramientra para, en palabras de la ministra de Vivienda, «acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios», así como con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para «especular» con el precio de la vivienda.

Desde Aviturga, que ha asumido la vicepresidencia de la nueva Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales para defender en Madrid los intereses de las VUT gallegas, denuncian que esto es «un atropello». La asociación, que ya manifestó en varias ocasiones su rechazo a la nueva ordenanza municipal, considera que este es «un obstáculo más», como indica el vicepresidente, Rafael Serrano. «Para la ciudad es terrible porque va a perder presencia en internet. Quedarán solo unos 200 anuncios que cumplan esos requisitos», apunta.

Sobre la norma que afecta a A Coruña, Aviturga había solicitado la implantación de un «régimen transitorio», un plazo que permita a los propietarios de las pisos turísticos continuar trabajando mientras se adaptan a la nueva normativa. «Seguimos defendiendo eso porque no se han tenido en cuenta las VUT que eran legales hasta hace 15 días», expone.