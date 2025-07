El padre de Samuel Luiz: «No quiero que nadie se beneficie con lo que ocurrió con mi hijo»

Los padres de Samuel Luiz quieren olvidar y seguir adelante, pero no se lo ponen fácil. Lo dejó claro su progenitor, Maxsoud, en la Audiencia de A Coruña, donde el pasado octubre se celebró el juicio por el brutal asesinato de su hijo, víctima de una paliza mortal en 2021. En sede judicial, el padre dejó claro que nunca «vendería» la intimidad de Samuel, y pidió a medios y productoras que dejasen de llamarle por teléfono para solicitar sus palabras.

El aviso no sirvió: poco después, Maxsoud Luiz se enteró de que una productora preparaba una documental sobre el brutal crimen. Un hecho que le llevó a conceder su primera y única entrevista al diario Público, coincidiendo con el cuarto aniversario del fallecimiento de su hijo, donde vuelve a refrendarse: «Espero que sea un punto final. La gente te dice que el tiempo lo cura todo, pero no es así, y mucho menos si constantemente están saliendo cosas en la televisión, en los periódicos», declara Maxsoud.

En el mismo texto afirma que se ha acostumbrado a bloquear, sistemáticamente, todos los números desconocidos de los que recibe llamadas, harto de que «periodistas, programas, directores, grandes productoras que quieren hacer documentales» busquen comunicarse con él. Hacia ellos, asegura en la misma entrevista, él mismo dirige una pregunta: «¿Y si fuera vuestro hijo? ¿Tendríais fuerza para salir en un documental y vender a vuestros hijos? ¿Venderíais a vuestro hijo? ¿O querríais seguir viviendo en paz?», inquiere. Durante la larga conversación, Maxsoud vuelve a narrar lo que ya desveló durante el juicio, el grave estado psicológico en el que él, y sobre todo la madre del joven, se encuentran desde el crimen. «Si tengo que salir a hacer recados, mi pensamiento se queda en casa con ella: [su mujer] ¿Será que va a pasar algo en algún momento? Cuantas más cosas salen en la tele y la gente habla de ello, peor se queda. No acepta ayuda, no acepta medicamentos, simplemente está viviendo al día y deseando que ese día se termine. Yo tengo que llorar callado, escondido, para no demostrar flaqueza», cuenta.

Maxsoud descarga la responsabilidad, sobre todo, en la cobertura televisiva del crimen, que ha redundado en el sufrimiento que se vive en su hogar. «Una cosa es la prensa escrita, eso puede que nos llegue, o puede que no. Pero una cadena de televisión llega a todas partes», lamenta. «Sobre la muerte de mi hijo ya se ha contado todo lo que se podía contar. Sólo hay una imagen de su asesinato: cuando Samuel intenta escapar corriendo por el paseo marítimo, lo tiran al suelo y empiezan a matarlo. Llevo cuatro años con esas imágenes de mi hijo muriendo metidas en la cabeza», denuncia. Para el padre, el propósito de algunas de estas iniciativas mediáticas es «enriquecerse» a costa de lo ocurrido con su hijo. «No quiero que nadie se beneficie con la vida de mi hijo ni con lo que le ocurrió», advierte.

Maxsoud también confirma que el Concello se puso en contacto con él para brindar un homenaje a Samuel, en forma de «árbol o placa», una oferta que declinó para «vivir su dolor en paz». Defiende que Samuel era una «persona sencilla que no hablaba de su vida», y muestra su indignación porque la muerte de Yoel Quispe, apuñalado en la madrugada de Nochebuena, no haya causado el mismo revuelo mediático. «¿Cuál es la diferencia entre el asesinato de mi hijo y el de Yoel? Los dos fueron brutales, pero el de Yoel todo el mundo lo ha olvidado», lamenta.

Maxsoud aprovecha para reivindicar que no se convierta a Samuel «en marca de nada». «Lo que era o no le pertenecía a él. Si nunca quiso hablar de su condición sexual, de su vida personal, ¿por qué los demás tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que hacerle un homenaje? ¿Por haber muerto?», se pregunta. Del mismo modo, el padre del joven se muestra dispuesto a trabajar junto a otras familias que han sufrido pérdidas traumáticas «para que el Gobierno haga una ley para que haya respeto cuando una víctima o una familia lo piden». Maxsoud asegura que no quiere tener que llegar a juicio para parar una emisión indeseada, sino solo «pedirlo por favor». «Déjennos tranquilos, olvídennos», pide.