Primeras reacciones a la cúpula de Zara en A Coruña: «Se me ha puesto la piel de gallina»

«Está muy bien que se hagan este tipo de iniciativas. Fomenta un turismo diferente», destaca Lucía Pedrosa, minutos después de salir de la cúpula de San Pedro. Allí ha visto junto a su hermana Andrea la instalación artística 50 Songs of the Sea, que Zara ha impulsado para celebrar su 50 aniversario y a la que pone voz la actriz Elena Anaya. «Hubo un momento en el que se me puso la piel de gallina», apunta Andrea.

"Está muy bien que se hagan este tipo de iniciativas. Fomenta un turismo diferente" / Carlos Pardellas

Estas hermanas se encontraban entre las primeras personas que subieron hasta el monte de San Pedro para disfrutar de esta instalación de la artista británica Es Devlin, que fue inaugurada este jueves. «No sabía que había que reservar, volveré por la tarde», comentaba alguna persona que no sabía que había que reservar en la web de Zara. «Está bien montada y es gratuita», destacaba José Luis Silvela.

«Está bien montada y es gratuita» / Carlos Pardellas

Algunas personas aprovecharon su visita a la ciudad para ir a la instalación, como Ainhoa Pérez: «Yo soy de Barcelona y venimos a pasar unos días aquí. Nuestra familia nos trajo. Me ha parecido muy chulo y me ha encantado el entorno», explica. Este también es el caso de Ángeles Piñeiro, una gaditana casada con un coruñés: «Yo no la conocía y me ha parecido espectacular».

"Espero que se recupere la cúpula y se quede así" / Carlos Pardellas

La muestra ha conseguido el aplauso unánime de los primeros visitantes, aunque Alberto Cabo señala que le ha parecido «un poco pretencioso», pero elogia la utilización de la cúpula: «Me parece perfecto que recuperen estas cosas de la ciudad». Su acompañante, Iván Iglesias, destaca que «se lo han trabajado» y espera que «recuperen la cúpula y se quede así» tras la instalación.

"Viniendo de Inditex ya esperaba que fuera un gran espectáculo" / Carlos Pardellas

Esta es otra de las iniciativas que ha llevado a cabo Inditex para conmemorar en la ciudad sus cincuenta años, como la reforma de la primera tienda de Zara en Juan Flórez: «Tenía las expectativas altas, viniendo de Inditex ya esperaba que fuera un gran espectáculo y no me ha defraudado», dice Sara Castro.