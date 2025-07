«Con la serie quería devolver a ‘El Eternauta’ el cariño que le tengo a la historia original»

Desde que vio Matrix por primera vez, Ignacio Pol quiso saber cómo se conseguían esos planos imposibles así que, su meta, según explicó este jueves en su charla en el XXIII Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media Mundos Digitales, era crear efectos especiales para películas, aunque el proyecto que le trajo desde Argentina a A Coruña no ha sido un largometraje sino su rol de investigador y de cabeza visible de los efectos especiales aplicados en la serie El Eternauta, de Netflix, en la que se combina la realidad de la imagen real de actores como Ricardo Darín con una recreación de la ciudad de Buenos Aires asolada por una nevada y plagada de cadáveres.

Pol, que es cofundador de Control Studio, ofreció ayer una charla magistral en Palexco sobre el proceso no solo de creación de estos efectos visuales sino también de toda la investigación que el equipo tuvo que realizar para, por ejemplo, vaciar las calles de la capital argentina o filmar con la luz de una vela y para no fracasar, como a tantos otros les había pasado, en el intento de adaptar una obra que es algo más que un cómic, es historia de Argentina e icono de lucha. No en vano, su autor, Héctor Germán Oesterheld fue uno de los desaparecidos en la dictadura. Para ello, según explicó Pol, necesitaron, primero, hacer un primer acercamiento a las calles y, después, «volar con drones» para generar texturas en los edificios y añadir detalles, precisaron «un ejército de fotógrafos» tomando imágenes de cada esquina de la ciudad y mucha imaginación para superar el reto técnico y que todo eso funcionase en la serie.

Pol, en su ponencia mostró «en exclusiva» un cortometraje con uno de los personajes de la serie que fue el que les abrió las puertas para seguir adelante con el proyecto y para romper el estigma de historia «maldita» que perseguía a El Eternauta. «Quería devolverle el cariño que le tengo a la historia original», resumió Pol su implicación con este proyecto.