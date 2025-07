Tecnología y creatividad ‘made in A Coruña’ en Mundos Digitales

Diego Area y José Cancelo forman parte del equipo creativo de la empresa Newtonlab Space y este jueves acudieron a Mundos Digitales, pero no como público, como solían hacerlo en anteriores ediciones, sino representando a su empresa y a su colaboradora, Zero Latency VR. Ellos forman parte de la primera promoción del Grado de Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade da Coruña, la que cursó sus estudios entre 2019 y 2023 y que tuvo que abrirse camino en este mundo sin saber muy bien si habría oportunidades de empleo en la ciudad. Ahora saben que sí.

«Nosotros veníamos de público a Mundos Digitales y, como con la UDC había la oportunidad de formar parte del equipo, siempre buscábamos una excusa para venir», comenta José Cancelo, que confiesa que, cuando estaba estudiando no sabía muy bien en qué acabaría trabajando. «Es una suerte poder ejercer de lo que has estudiado y, más, que te guste», explica, ante las Show Window, que son los dispositivos que este año promocionan en la parte de exposición del XXIII Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media Mundos Digitales, desde este jueves y hasta mañana, en Palexco.

Mundos Digitales abre sus puertas en Palexco / Iago López / Roller Agencia

«Tenemos varias soluciones. La Show Window L, por ejemplo, es una caja hueca con una pantalla semitransparente delante. Jugando con las sombras, da la sensación de que los objetos que usamos y nosotros estamos en el mismo sitio, aunque nosotros estamos delante de un croma —un fondo verde— , así te puedes hacer una foto con tu personaje favorito o con lo que quieras», explica Area, intercambiando fondos, desde un zombi agonizante hasta un adorable pingüino pasando por deportistas reales.

El director de Mundos Digitales y socio de la empresa coruñesa ScanMeNow, Manuel Meijide, estaba este jueves de estreno, ya que mostró en primicia su «escáner 3D para crear avatares virtuales de personas a través de sistemas de inteligencia artificial». Físicamente es una bola muy grande con más de un centenar de cámaras que consigue una representación fidedigna de una persona muy rápida y muy ligera, para que pueda ser cargada en un ordenador o un móvil en el momento. «Se trata de darle a un botón, hacer una foto y generar ese avatar para todo tipo de usos, desde eventos como Mundos Digitales a temas de moda, museos o incluso una boda, porque lo que hace es que puedas combinar los avatares virtuales como quieras en la misma escena y meterlos en escenas virtuales 3D, así que, el límite es la imaginación», explica Meijide que defiende que ScanMeNow es «tecnología desde A Coruña para el mundo», resume.

A Joan Abad y Andrés Galbán, que son desarrolladores, Mundos Digitales les ha servido no solo para mostrar el videojuego en el que están trabajando, Fatal, Unleashed darkness, sino también para ponerles cara a muchos de sus compañeros, ya que han levantado el proyecto trabajando en remoto. Su estudio se llama Selene Games y, desde ahí, dan vida un videojuego a medio camino entre The last of us y Resident Evil.

«Nos hemos puesto de acuerdo un montón de chicos a los que nos gusta este mundillo para desarrollarlo. Nuestra idea es que tenga tres temporadas, que salga por capítulos para que nos dé tiempo a desarrollarlo poco a poco», comenta Abad. Su presencia en el showroom tiene una finalidad doble, tanto la de mostrar su producto y atraer inversores, como la de coger currículums y quedarse con el contacto de los que, si todo va bien, pueden ser sus futuros compañeros.

A la feria de empleo desde Andalucía y Castilla: «Venimos con mucha ilusión» Con la ilusión de encontrar un empleo llegaron desde Andalucía, Palencia, Guadalajara, Burgos y Valladolid varios grupos de jóvenes que, por primera vez, asistieron a Mundos Digitales para buscar «una oportunidad» tanto para hacer realidad sus proyectos como para que cuenten con ellos y ellas para formar parte de un equipo que dé vida a las ideas de otros. «Las empresas se interesan por lo que les contamos, nos preguntan...», explican. «Venimos con mucha ilusión», confiesan y aseguran que es la primera vez que acuden a una feria de empleo tan grande, no en vano, es la mayor de Europa en este sector y, por ello, no han querido dejar nada al azar. Atlas Quiñones, Aaron Mayorgas y Paula Gutiérrez llevan su nombre en una tarjetita prendida a la ropa y van en grupo para intentar que les recuerden, así que, nada de ir con ropa neutra, porque su objetivo es destacar y que alguna empresa se fije en ellos para abrirles las puertas al mercado laboral. Otros participantes dejan sus tarjetas de presentación en las mesas habilitadas para este fin y se quedan con las de compañeros que, como ellos, tienen sueños por cumplir.