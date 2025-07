Gala solidaria con aires de Oriente

La ONG Ecos do Sur celebra este viernes a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano la séptima edición de su gala solidaria, con un espectáculo, Terra de Lume, que ofrecerá un viaje por la historia de la danza oriental, desde sus orígenes hasta la actualidad, en un show lleno de luz, color, música y fuego. El espectáculo cuenta con 40 bailarines dirigidos por Angelina Masud. «Trabajamos con Angelina desde hace quince años. Trabaja con danzas de distintas partes de Oriente Medio y Oriente Próximo. Fusiona la multiculturalidad de estos países, que es algo que encaja con nuestra filosofía», señala la responsable de comunicación de la ONG, Natalia Monje.

El objetivo de Ecos do Sur es trabajar para que la convivencia entre personas de orígenes diversos y con realidades distintas fructifique en una sociedad más próspera, más justa y orgullosa de su diversidad. La entrada a la gala benéfica cuesta diez euros y quien no pueda acudir podrá donar a través de la Fila 0. «El dinero de la gala va destinado a la financiación de proyectos. Seguimos tres pilares, que son acceso a derechos, formación y empleo, y activación social», dice Monje. Ecos do Sur ejecuta alrededor de 80 proyectos al año. «Los que más se demandan son los que tienen que ver con el trabajo, pero tienen muchas otras necesidades que debemos afrontar», explica.

Para conseguir la inserción laboral, la organización diseña unos pasos específicos para conseguir el objetivo de la persona. «Les damos acceso a formación, las acompañamos en todo el proceso de tramitación, servicio social, sanitario... Les ofertamos un servicio integral», dice Monje. «Cada año atendemos a 3.000 nuevas personas», indica.

Gran parte de la financiación de Ecos do Sur es pública, pero también necesita donaciones particulares. «Necesitamos financiación para superar las necesidades sobrevenidas, se solucionan gracias a los fondos propios, que vienen de los socios o de este tipo de galas», expresa Natalia Monje.

Esta es la séptima edición de la gala y la responsable de comunicación de Ecos do Sur dice que cada año tienen más público: «El año pasado batimos el récord de 200 personas. Algo que ayuda es que el espectáculo se supera cada año, se recrean propuestas espectaculares». «A Coruña es una ciudad que valora la interculturalidad, la fusión del folclore», dice Monje.