Sobre o ruído en espazos naturais

Vénse de celebrar no parque de Bens, na periferia da cidade da Coruña, un festival de música electrónica que contou co apoio das administracións local e autonómica. A pesar de ser o terceiro ano que se celebra, houbo críticas desde o primeiro momento por parte de entidades ambientalistas, entre elas o G. N. Hábitat. Aparte de lixo descontrolado, afeccións a especies de fauna protexida e degradación de hábitats de interese comunitaria —e mesmo a contaminación acústica do Espazo Natural de Interese Local (ENIL) Illas de San Pedro—, sinalamos o incumprimento do Plan de Acción en Materia de Ruído de 2017. Segundo este documento municipal, o parque de Bens é un espazo natural para o cal existe unha protección acústica, que supón que non se deben superar os 55 decibelios (se ben chegáronse a medir 101,5 decibelios durante o festival!).

Cómpre subliñar que o ruído é un dos impactos no medio máis perniciosos, con afeccións tanto aos seres humanos (estrés, ansiedade…) como á fauna ameazada e/ou protexida; neste último caso, lístanse os seguintes impactos:

a) Redución da distancia e área na cal os animais silvestres escoitan outros ruídos, isto é, diminución da capacidade sensorial para xerar respostas a ese estímulo.

b) En resposta ao ruído, prodúcense cambios substanciais na procura de alimentación e comportamento antidepredador (altera a alerta dos animais).

c) O ruído ten efectos importantes no éxito reprodutivo.

d) A contaminación acústica afecta á densidade e á estrutura de comunidades; por exemplo en aves mariñas que descansan.

e) a comunicación entre as especies animais vese afectada polo ruído, producindo trastornos de vocalización e enmascaramento acústico.

Fronte a isto, ademais de ordenanzas e plans municipais, os artigos 7, 21 e 23 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, contemplan a protección da biodiversidade en espazos naturais contra o aumento da contaminación acústica. Existe incluso a opción da creación de Reservas sonoras de orixe natural, ideais para áreas pertencentes á Rede Galega de Espazos Protexidos, para ENILes e para outras zonas de interese natural.

Conclusión: conscientes desta problemática, o G. N. Hábitat seguirá rexistrando queixas pola celebración deste tipo de eventos ruidosos en espazos acusticamente sensibles como o parque de Bens, suxerindo ubicacións alternativas (por exemplo salas pechadas e mesmo terreos do Porto da Coruña) e reclamando o cumprimento das normativas ambientais, tanto municipais, como autonómicas e estatais. Ademais, proporá a creación de Reservas sonoras de orixe natural en espazos naturais da contorna da cidade da Coruña, como é o caso dos ENILes Illas de San Pedro e Torre de Hércules.