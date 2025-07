Una romería para recordar a As Irmandades da Fala

Como habían hecho ya en 1916 los miembros de As Irmandades da Fala, reuniéndose en Elviña, compartiendo pan, juegos y conversación, así se juntaron este sábado en una romería y un paseo por la ciudad, vecinos y socios de las entidades culturales y sociales In Nave Civitas, Eumedre, de As Xubias, Uxío Carré, de Elviña, Os Nosos Lares, de Palavea, Santa Gema y A Pasaxe. Algunos de ellos, rindiendo homenaje a Cabanillas, Vilar Ponte y Lugrís Freire, acudieron a la cita con sus mejores galas deportivas de principios del siglo XX.