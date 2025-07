El móvil, el mayor responsable de la pérdida de puntos del carné en A Coruña

El uso del móvil al volante fue el mayor responsable de que los conductores de A Coruña perdiesen puntos de sus carnés, así consta en el último informe de la Dirección General de Tráfico, que corresponde al ejercicio de 2023. El total de las sanciones registradas ascendió a 1.603, con la consiguiente retirada de 7.225 puntos. Este dato es inferior al que debería ser el real, ya que un problema informático hizo que, durante ese ejercicio parte de las multas —aproximadamente unas 600— que imponía la Policía Local en A Coruña y que acarreaban la pérdida de puntos, no fuesen tramitadas por la Dirección General de Tráfico y que, por tanto, no fuesen detraídos. En la Memoria de la Policía Local de 2023, el 092 recoge que fueron 2.724 las denuncias tramitadas a través de la Dirección General de Tráfico —aunque no todas ellas implican la pérdida de créditos en el carné—.

Según el informe de 2023, fueron 487 las multas que se impusieron a los conductores que utilizaron el móvil al volante, lo que representa más de una de cada cuatro sanciones efectivamente tramitadas en este año afectado por la incidencia informática, que se solventó, según el Concello, en el primer trimestre de 2024. Por esta infracción, los conductores perdieron un total de 2.901 puntos. En el segundo puesto, los agentes sancionaron a los conductores que carecían de casco, que no se habían puesto el cinturón de seguridad o que llevaban a pasajeros menores sin el correspondiente sistema de retención infantil. Por este motivo fueron sancionados 363 conductores, que perdieron en total 1.452 puntos.

Sanciones DGT en A Coruña 2023 / LOC

Saltarse un semáforo fue la tercera infracción más sancionada por la Dirección General de Tráfico, con 296 multas tramitadas que hicieron caerse de los carnés de los coruñeses 1.184 puntos. El abuso de alcohol al volante supuso 131 infracciones (586 puntos) —en total, la Policía Local detectó 354 alcoholemias positivas en 2023, de las cuales 140 fueron penales, es decir con presencia de más de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre— y se tramitaron dos multas por drogas, a razón de seis puntos cada una. En la memoria de la Policía Local constan 89 positivos en drogas.

Los radares fueron protagonistas también a la hora de cazar a conductores imprudentes, tramitando 176 sanciones, con una penalización de 430 puntos.

Estos datos, alterados por el problema informático que dejó a conductores sin retirada de puntos, no coinciden, por ejemplo, con los registrados en otras ciudades, como Vigo, donde el exceso de velocidad fue la infracción más sancionada, con 5.259 multas que supusieron la retirada de 12.566 puntos. Incluso en 2024, cuando se solventó la incidencia informática los agentes apuntaban a la velocidad como responsable de la mayoría de las multas.

