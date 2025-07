OnyX Unleashed: «Entiendo el drag como un lugar para contar historias»

Las drag queens OnyX Unleashed y Arantxa Castilla-La Mancha traen hoy al Atlantic Pride de la plaza de Pontevedra (20.00 horas) su espectáculo WICKHÉ?!, en el que reinterpretan la exitosa película en base a sus vidas y el paso de ambas por el exitoso Drag Race España.

¿Qué les hace identificarse con los personajes de Wicked?

Son dos son brujitas, tienen diferentes objetivos dentro de la academia a la que asisten, y digamos que también es un poco como nuestro paso por Drag Race. En el caso del personaje de Arantxa Castilla-La Mancha, ella se ha inspirado mucho en personajes populares que vienen de Disney Channel, tiene esa idea de chica popular. Luego está Elphaba, que es el personaje que se siente rechazada por su color de piel, por el tipo de brujería que hace, por los poderes que tiene. Yo muchas veces me he encontrado en esa situación por tener un drag alternativo. A partir de ahí contamos un poco nuestras narrativas.

Su drag es vanguardista; el de Arantxa, más naif. ¿Cómo se da esta colaboración entre las dos?

Pues bastante simbiótica, la verdad. Creo que es algo que el público no se esperaba, pero que va bastante bien, porque ella brinda cierto aspecto como de luz, y yo cierta oscuridad que se muestra muy bien. Cuando indagas un poquito más te das cuenta que la una tiene más de la otra de lo que piensas en un principio. Arantxa y yo conectamos mucho a nivel personal, y también tenemos mucha química en el escenario, un sentido del humor y conectamos también en la forma de ver la vida. Eso nos ha servido para canalizar nuestra producción de drag. Estéticamente somos muy distintas. Yo creo que a medida que hemos ido creciendo como drag, nos hemos ido influenciando en esas cosas.

No hay muchas drags con su estilo en España. ¿Con qué referencias construye su personaje?

Mi drag es el personaje que yo he construido con todas las referencias que he tenido desde pequeño de ciencia ficción, de cultura un poco alternativa, tanto de anime como de superhéroes. Entiendo el drag no solo como la construcción de un personaje único, sino también como un lugar de contar historias. Para mí, Onyx tiene ilimitadas posibilidades de contar historias.

¿Cómo ha influido en su trabajo su paso por Drag Race?

Yo creo que Drag Race no es solamente un lugar al que llegar, sino un lugar por el que pasar. No considero que sea necesario ni muchísimo menos pasar por Drag Race, pero yo lo he considerado como una oportunidad laboral que me ha abierto otras, como un paso necesario para hacer las cosas que yo realmente quiero hacer. No dejamos de trabajar, no es llegar a un sitio y establecerse, tienes que seguir demostrando que das valor a tu trabajo.