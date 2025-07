«A la IA generativa le falta alma, creatividad y profundidad»

El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática promueve visibilizar referentes femeninos en la profesión, una de las estrategias recomendadas por la entidad para corregir la falta de mujeres en el sector. Susana Ladra González es vicepresidenta del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia y catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidade da Coruña.

La suya es una profesión con pleno empleo, pero con baja presencia femenina.

En Galicia, que tiene facultad en las tres universidades, el alumnado femenino oscila entre el 15% y el 18%. Pero también es cierto que, en las nuevas titulaciones vinculadas como Ciencia e Ingeniería de Datos, el porcentaje se aproxima al 40%. No sabemos bien a qué se debe, pero quizá «informática» es una palabra que asusta demasiado, un estereotipo que procuramos combatir.

¿Qué les diría a las chicas para animarlas a estudiar lo suyo?

Que no se dejen llevar por ideas preconcebidas y que se acerquen por ellas mismas a descubrir este ámbito de conocimiento. Las mujeres no podemos perder la oportunidad de formar parte de la creación del mundo que viene, en aras de una sociedad más abierta e inclusiva. Les diría que no podemos quedarnos solo en ser usuarias de la tecnología.

¿Qué nivel acredita la Ingeniería Informática, tanto en el ámbito académico como empresarial?

Nuestros egresados están muy bien valorados en España y con reconocimiento en empresas internacionales. Cada vez hay más compañías que deciden instalarse aquí y, por supuesto, se nutren de nuestros profesionales.

¿La Inteligencia Artificial es equivalente a decir que viene el lobo?

Aunque no lo parezca, todavía le queda bastante desarrollo, porque tiene muchas debilidades. Pero es algo que ha llegado para quedarse, así que conviene entender su funcionamiento y sus limitaciones.

A mí me aterroriza que esta entrevista se la pueda hacer el ChatGPT.

La Inteligencia Artificial generativa es bastante aparente en resultados en cuanto a textos e imágenes, aunque estas últimas están más verdes; pero le falta alma, creatividad y profundidad.

¿Y cómo combatimos las falsificaciones?

Con más Inteligencia Artificial. Es complicado. Existen las llamadas redes antagónicas para determinar lo que es verdadero o falso, que también se usan para mejorar productos de consumo.

Usted es profesora de Inteligencia de Negocio y Explotación de Almacenamiento de Datos. Glose esta materia.

Se trata de aprovechar todas las informaciones y datos que se generan en las empresas para convertirlos en conocimiento y mejorar el propio negocio. Es algo muy necesario.

¿Es un mito eso de que los informáticos son unos friquis?

Diría que sí, porque somos personas sociables y abiertas. Nuestra actividad requiere trabajar en equipo. Y es algo muy satisfactorio porque conecta con las necesidades de la gente. Es una de las profesiones donde más se trabaja en equipo, algo que nos aleja de los clichés.

