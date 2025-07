Nueva reclamación de la Hípica para pedir la exención del IBI por su parcela

El Tribunal Supremo determinó el año pasado que el Concello debía devolverle a la Sociedad Deportiva Hípica, que gestiona las instalaciones de la avenida del Metrosidero, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que esta había abonado por los terrenos, propiedad del Ministerio de Defensa. La entidad recuperó unos 30.000 euros, y presentó una solicitud para quedar exenta del pago del impuesto en los años posteriores, pero, según indican fuentes de la Hípica, «el Ayuntamiento la denegó» con una resolución que les comunicó el mes de marzo pasado. La Hípica presentó en abril una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal, que tendrá un año para resolverla. Si lo rechaza, «es intención de la actual junta directiva plantear un nuevo recurso contencioso-administrativo para que la Justicia se vuelva a pronunciar al respecto».

La resolución judicial del año pasado solo estableció que el Ayuntamiento debía devolver el IBI de los años 2019 y 2020, y, además, ha habido diferencias de criterios en diferentes sentencias sobre si la Hípica debía quedar exenta del impuesto, que el Supremo no resolvió porque no entró en el fondo del asunto. Según las explicaciones que dio la Hípica a este diario el año pasado, se pagó el impuesto «con normalidad» hasta 2018, pero en 2019 y 2020, por algún motivo, el Concello liquidó el IBI al Ministerio de Defensa, y no a la concesionaria, que es a quien le corresponde abonarla de acuerdo con la legislación.

El Ministerio recurrió el pago, y, además de señalar que lo debía afrontar la Hípica, pidió la exención del impuesto «por tratarse de un bien titularidad del Estado afecto a la defensa nacional». La entidad deportiva asumió esta interpretación, y pidió no pagar porque en las instalaciones se realizan tests de condición física del personal militar, así como actividades divulgativas militares, desde conciertos a muestras de fotografía.

Después de que el Concello rechazase este argumento, la entidad acudió al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 , que le dio la razón. Pero el Ayuntamiento apeló, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) descartó que la Hípica estuviese exenta de pagar IBI. Pero el fallo definitivo vino del Supremo, que no entró a determinar si las actividades que acoge la entidad la libran de abonar el impuesto. Simplemente señaló que la cantidad que había en juego era menor que el mínimo legal para poder apelar al Superior. Así, dictaminó, este tribunal nunca debería haber emitido una sentencia; anuló esta y dejó, como definitiva, la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Se ha seguido pagando

Pero el fallo solo afecta a los años 2019 y 2020, y fuentes del Gobierno local indicaron a este diario el año pasado que estudiaban si devolver a la Hípica los pagos de los ejercicios posteriores. Finalmente, según informa la sociedad, se decidió descartar la reclamación.

Desde la Hípica señalan que, independientemente de las reclamaciones, la entidad «no ha dejado de abonar el IBI del inmueble de la Avenida del Metrosidero al Ayuntamiento cada año, como no podría ser de otra manera».