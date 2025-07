El nuevo comité de empresas de bibliotecas reclama que se subrogue la plantilla cuando se municipalice

La presidencia del comité de empresa de la plantilla externa de las bibliotecas municipales acaba de cambiar, pero mantiene el criterio de la anterior: si el servicio se municipaliza, las bibliotecarias (el personal es mayoritariamente femenino) exigen la subrogación, una fórmula que les permitiría mantener sus empleos pero trabajando directamente para el Ayuntamiento. El Gobierno local ha afirmado que el año que viene todas las bibliotecas pasarán a ser de gestión pública, pero opta por la fórmula del concurso-oposición para la actual plantilla, que no les garantiza el puesto.

El proyecto de municipalizar toda la red de bibliotecas (que ahora combina personal directo del Concello y decenas de trabajadores externos) ya es antiguo, y Marea Atlántica lo intentó cuando estaba en el Gobierno local. En 2022, cuando las bibliotecarias se pusieron en huelga por problemas a la hora de cobrar de la empresa que entonces tenía el contrato, el Ejecutivo municipal socialista prometió estudiar la municipalización. Pasaron años sin avances, pero en octubre de 2024 la alcaldesa, Inés Rey, afirmó que el proceso de municipalización empezaría inmediatamente para «tenerlo acabado en el primer semestre de 2026».

La regidora afirmó que habría que definir las plazas que se añadirán al listado de personal municipal, y también «las bases de la convocatoria para el proceso selectivo y la realización del mismo». Es decir, las bases del concurso-oposición que habrá que pasar para ocupar los nuevos puestos. Aunque estas se pueden elaborar de modo que favorezcan a las bibliotecarias actualmente en activo, contando por ejemplo el tiempo que lleven en el puesto como un mérito para el puesto, también habrá que pasar una prueba y no garantiza conservar el empleo. El edil de Cultura, Gonzalo Castro, señaló que no había posibilidad de evadir la fórmula, por «cuestiones de carácter legal que son insalvables». Pero el anterior comité de empresa afirmó que no valoraría «ninguna fórmula que no contemple la subrogación directa del cuadro de personal actual», que consideraba legal.

Es el mismo criterio del actual comité, conformado por tres personas de CIG y dos de UGT y presidido por Eva Vieites. «El actual comité busca la solución más garantista para la estabilidad del cuadro de personal», indican desde este órgano de representación de los trabajadores, y esto «pasa por la fórmula de la subrogación».

Esta beneficiará tanto a las condiciones del personal como al servicio prestado a los ciudadanos, según las declaraciones del comité, que señalan que su postura «nace del contraste y del conocimiento de la jurisprudencia» e informes de expertos y que será la que defiendan. Las bibliotecas, afirman los representantes de la plantilla, son «un servicio esencial para nuestra ciudad», y el personal merece «condiciones de trabajo dignas, estabilidad, reconocimiento y participación» en los procesos que afecten a sus puestos. El comité destaca que en la votación para elegir a sus miembros, que se produjo el pasado 29 de mayo, participó el 96% de la plantilla.