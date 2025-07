Los conductores de autobús de A Coruña reclaman una mejor climatización y más baños

Los conductores de autobús de A Coruña presentarán hoy alegaciones al proyecto de ordenanza de movilidad sostenible. El presidente del comité de seguridad y salud de la Compañía de Tranvías, Óscar Vieites, entregará en el registro una serie de peticiones para que se incluyan en las nuevas reglas.

Fuentes sindicales del CSIF apuntan que lo hacen porque desde el Concello de A Coruña «nadie nos comunicó que podíamos aportar algo». Abordan hasta diez puntos en sus reclamaciones, desde la dotación de los vehículos hasta posibles medidas disciplinarias por mal comportamientos. Estas reclamaciones llegan provocadas por el ascendente volumen de viajeros que han registrado el servicio que «multiplica todo, también los problemas», entre ellos el vandalismo o incidentes de comportamiento de los usuarios.

La climatización es una de sus mayores prioridades ya que, aunque la nueva ordenanza sí hace referencia a la correcta temperatura de los vehículos, no incluye la prohibición de que no pueden circular si los sistemas de climatización no funcionan. «Nosotros esas cosas las negociamos con la empresa pero si ya hay una ordenanza que lo que lo manda es mucho más sencillo», explica el sindicato. Piden que existan sistemas tanto de aire acondicionado como de calefacción tanto en los vehículos nuevo como en los más antiguos de la flota.

Otra de las reclamaciones es la instalación de baños químicos en todas las cabeceras de línea. «Nos parece fundamental», dicen. En los últimos años, y sobre todo a raíz de la pandemia, se han instalado en varios autocares, pero no son suficientes . «Es una necesidad básica que actualmente no está garantizada», afirman en el escrito de alegaciones. La situación supone también una cuestión de igualdad para los trabajadores de la flota, añaden desde la central sindical. «Tenemos muchas más mujeres y es un problema que para ellas está más agravado», resaltan.

Los conductores también pedirán la instalación de puntos de pago con tarjeta bancaria sin contacto para «agilizar el acceso», como se hace en otras ciudades de España. «Eso nos facilitaría mucho el trabajo, por ejemplo, con los turistas». Además, reclaman incluir espejos de ángulos muertos en la flota o añadir cámaras frontales en los autobuses para «detectar y sanciones automáticamente a los vehículos que estacionen en doble fila o bloqueen las paradas».

Por último, los trabajadores del autobús pedirán al Ayuntamiento que incluya en las nuevas normas de movilidad un reglamento de comportamiento de los usuarios. «Queremos estar un poco más protegidos antes las quejas y los problemas que puedan surgir», explican. El aumento de viajeros en los últimos años ha provocado algunos altercados entre los conductores y los usuarios y por ello piden que se dejen claras algunas normas de comportamiento cívico, como molestar con música, distraer al conductor, o consumir sustancias ilegales.

Fuentes sindicales explican que llevan años reclamando más medidas de seguridad para la convivencia de vehículos y peatones en la zona, y así evitar situaciones de riesgo de atropello o maniobras bruscas, pero que el Ayuntamiento no ha tomado medidas. Ahora, piden intervenciones urgentes para «garantizar la seguridad en la zona». «Es un peligro porque por muy despacio que vayas, siempre se puede escapar un niño o la gente cruza por cualquier sitio. Entonces es muy complicado circular y genera una tensión añadida a los conductores que se podía evitar de alguna manera», apuntan desde el sindicato.

Explican que no hay «elementos de segregación, señalización suficiente o control efectivo que garantice la seguridad. La situación es especialmente complicada en verano o cuando hay eventos, cuando aumenta la afluencia de peatones. Desde el sindicato proponen varias soluciones como aumentar la vigilancia policial en la zona o aumentar la seguridad vial. «Podrían poner algún tipo de jardinera o directamente desviar el tráfico de los autobuses por el túnel de O Parrote, como cuando hay alguna situación extraordinaria que se desvía por abajo», señalan.

Más medidas de seguridad en la Marina

Junto con las alegaciones a la nueva ordenanza, los representantes de los conductores de autobús también presentarán una queja a la Concellería de Infraestruturas e Mobilidade por la «situación de inseguridad» de la avenida de la Marina.

Suscríbete para seguir leyendo