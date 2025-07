Fibro Visibles, asociación gestada en A Coruña: «La creación de una Unidad de Fibromialgia en Galicia es una necesidad»

«La creación de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia es una necesidad. Resulta llamativo que, siendo Galicia la comunidad autónoma con una mayor incidencia de afectados por esta enfermedad, no cuente con ese servicio asistencial, que otras autonomías con menor prevalencia sí tienen», reivindica Ana Rodríguez Castro, presidenta de la asociación Fibro Visibles, gestada en A Coruña e integrada, en la actualidad, por pacientes «de las cuatro provincias gallegas». «Nuestra enfermedad tiene más de 100 síntomas y debe ser tratada por varios especialistas: reumatólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras... No solamente por uno», considera Rodríguez Castro, quien confía en que la Consellería de Sanidade materialice su «compromiso» —recogido en el programa electoral del PPdeG de las últimas elecciones autonómicas— de poner en marcha, «al menos, una Unidad de Fibromialgia» que «evite» que los afectados por esa dolencia tengan que «andar ‘peregrinando’ de un médico a otro».

«Explicando, cada vez que vamos a una consulta, cuál es nuestra situación», apunta la presidenta de Fibro Visibles, antes de resaltar que la creación de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en Galicia «es necesaria, también», para «evitar la sobremedicación» a la que están sometidos los afectados por esta enfermedad, puesto que «cada especialista, lógicamente», les «da una medicación». «La puesta en marcha de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia supone agrupar a una serie de especialistas, que se coordinen entre ellos y nos den a cada paciente una atención única. Esto nos evitaría muchos desplazamientos, que para nosotros suponen un esfuerzo grande, así como el tener que andar explicando, de nuevo, qué nos sucede», incide Rodríguez Castro, quien advierte de que, aun a día de hoy, los afectados por la fibromialgia se encuentran «a muchos especialistas que desconocen la enfermedad» y que, por tanto, «no pueden» darles «ninguna opción».

La ubicación «ideal»

«Nuestra demanda es que se ponga en marcha, al menos, una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en Galicia —prosigue la presidenta de Fibro Visibles—. A Coruña sería la ubicación ideal, aprovechando la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac). No obstante, en Fibro Visibles tenemos a afectados socios en las cuatro provincias gallegas. Por tanto, si no puede ser en A Coruña, entendemos que sería lógico crear la Unidad en otra área sanitaria, que sea más ‘céntrica’, por así decirlo, y que facilite a todos los pacientes el poder acercarse a ese servicio asistencial», expone Rodríguez Castro, antes de recordar que «más de 5.200 firmas», reunidas a través de la plataforma Change.org, respaldan la puesta en marcha de una Unidad multidisciplinar de Fibromialgia en Galicia. «El pasado 12 de mayo, Día mundial de la Fibromialgia, durante el acto de visibilización que llevamos a cabo en A Coruña, hicimos una ‘entrega simbólica’ de las firmas que llevábamos recabadas hasta ese momento (que superaban ya el ‘objetivo inicial’ de 5.000), a la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la directora territorial de Sanidade, Cristina Pérez. A mediados de junio, enviamos un correo solicitando una nueva cita con el conselleiro de Sanidade para abordar esta cuestión. Por el momento, no hemos recibido respuesta. Estamos todavía pendientes», señala.

«Es increíble que, siendo Galicia uno de los territorios con mayor incidencia de fibromialgia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), seamos justo la comunidad autónoma que no tiene una Unidad multidisciplinar para el abordaje de esta dolencia. Llama mucho la atención», insiste Rodríguez Castro, quien estima que «tampoco es una exigencia tan grande», en el sentido de que, «cuanto mayor sea la atención» que reciban los pacientes, menores serán «los costes para la sanidad», al evitar «el ‘peregrinaje’» de consulta en consulta. «Se reducirían los costes médicos, y también farmacéuticos, porque estamos tomando una cantidad de medicamentos impresionante. Consideramos, por tanto, que sería beneficioso en ambos sentidos. Tanto para los afectados, como para la Administración», reitera la presidenta de Fibro Visibles, entidad gestada en A Coruña y que acaba de estrenar local en el centro de la ciudad, «cedido por el Concello».

Local «céntrico y accesible»

«Es un despacho, en la segunda planta del Circo de Artesáns (C/ San Andrés, 36), y estamos allí todos los viernes, en horario de 16.30 a 19.30 horas, para poder atender a quien lo necesite», apunta Rodríguez Castro, antes de manifestar el «agradecimiento» de la asociación Fibro Visibles al Concello coruñés, «que ha apoyado siempre, ya desde antes de ser asociación», su labor. «Siempre nos dieron fuerzas para seguir y para sacar adelante este proyecto. Desde luego, les estamos muy agradecidos. Les solicitamos disponer de un espacio físico donde poder recibir a la gente en condiciones (porque, hasta ahora, lo hacíamos en cafeterías, o así) y, en cuanto pudieron, ya nos cedieron este despacho, muy céntrico y con fácil accesibilidad, ya que no hay ningún escalón ni nada y, además, cuenta con ascensor. Esto es algo que también pedíamos, porque algunas de nuestras compañeras tienen mucha dificultad de movilidad», refiere.

Una labor enfocada en «visibilizar la fibromialgia», así como las diversas problemáticas con las que tienen que lidiar, a diario, los afectados por esa dolencia, a través de varios frentes. El más reciente, los centros de salud. «Desde Fibro Visibles decidimos que la mejor forma de darnos a conocer, aparte de a través de los medios, es en los centros de salud, porque es a donde más acuden las personas que tienen un problema de salud. Y es lo que estamos haciendo. A nuestro ritmo, y dentro de las posibilidades físicas que tengamos, lógicamente, estamos yendo a centros de salud de la ciudad, previa autorización del área sanitaria, y nuestra intención es ir ampliando esta iniciativa», explica, antes de destacar que, en paralelo, Fibro Visibles desarrolla «otras muchas actividades», sobre todo, a través de las redes sociales, como «un pódcast, ‘fibropoemas’ y ‘fibrocanciones’». «También estamos dando a conocer la ‘Guía de Fibromialgia’ del Ministerio de Sanidad, ‘copiada’ por la Consellería de Sanidade en 2003, y que el Ministerio actualizó, por última vez, en 2011. Y nos estamos dando cuenta de que en ambas hay muchas contradicciones. Entonces, aparte de dar la visibilidad a la enfermedad, queremos también llegar al motivo de por qué no se nos está dando ese servicio que necesitamos», resalta.

Presentación «oficial», el próximo lunes en el Circo de Artesáns

La asociación Fibro Visibles, constituida como tal la pasada primavera, se presentará «de manera oficial», el próximo lunes, 14 de julio, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Circo de Artesáns (C/ San Andrés, 36). «Será una presentación abierta a todo el que quiera pasarse por allí, no obstante, sí pedimos que, en la medida de lo posible, quienes nos quieran acompañar nos confirmen su asistencia (en fibrovisibles@hotmail.com, con nombre completo). Más que nada, para contar un poquito, también, con el aforo que hay disponible en el local», apunta la presidenta de Fibro Visibles, Ana Rodríguez Castro, quien insiste en que estarán «encantados de contar» en ese acto «con todas las personas interesadas» en escucharles y conocer su labor.

