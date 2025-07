Investigación en A Coruña: 'cercar' una bacteria en las heces para «anticiparse» a una enfermedad rara

«Mejorar el diagnóstico microbiológico» de una infección bacteriana infantil, la E. coli enterohemorrágica, que cursa inicialmente con diarrea y que, en algunos casos, puede derivar en Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), una dolencia «rara, poco atendida e infradiagnosticada» que, a su vez, puede desencadenar el desarrollo de enfermedad renal crónica desde la infancia o, «en último caso», conllevar «un resultado fatal», es el objetivo de un proyecto del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), capitaneado por la doctora Marina Oviaño, que arranca impulsado por una de las XXII Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña, dotadas con un total de 2,3 millones de euros para 23 investigaciones científicas, y cuyos beneficiarios, entre los que figuran otros tres equipos gallegos, se dieron a conocer, este martes, en un acto en Madrid.

«Todas las ayudas son un impulso más para continuar trabajando y, en este caso, estoy especialmente contenta porque es una línea de investigación que inicié hace algo más de un año, en un campo un poco nuevo para mí. Es muy gratificante que nos concedan un proyecto que respalde la idea que comencé cuando me planteé hacer esto», resalta la doctora Oviaño, facultativa especialista de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), antes de detallar en qué consiste el estudio científico del Inibic que se beneficiará de una de las XXII Ayudas de Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña.

«Este proyecto pretende mejorar el diagnóstico microbiológico de una bacteria, que se encuentra en heces y que, en ocasiones, puede llevar asociadas unas toxinas consigo que pueden desarrollar, después, lo que se conoce como el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), enfermedad que cursa con anemias hemolíticas, microangiopatías [patologías que afectan a los microvasos sanguíneos]... Se da, sobre todo, en niños menores de 5 años, y puede derivar en daño renal crónico e, incluso, causarles la muerte», explica la investigadora del Inibic, quien reconoce que, aun siendo el SHU una dolencia poco frecuente («hay muy pocos casos de niños que cursen con esta patología»), su «impacto» es «muy grande, por las consecuencias que puede tener», no obstante, a veces es «infradiagnosticada», de ahí que «se le dedique más esfuerzo a otras cosas».

«Nosotros intentaremos desarrollar un método que permita, sin demasiados recursos, sin demasiado esfuerzo, disponer de una metodología que posibilite detectar esa bacteria en las heces antes de que se produzca la enfermedad» , señala.

«La idea es intentar desarrollar un modelo basado en una espectrometría de masas, que es una técnica que está disponible, ahora mismo, en casi todos los laboratorios de Microbiología clínica, ver que funcione e intentar poder expandirlo al Sistema Nacional de Salud (SNS), y a otros sistemas sanitarios, para comprobar que funciona y que puede aplicarse en la rutina clínica», prosigue la doctora Oviaño, quien decidió lanzarse a esta línea de investigación después de hacerse «con una plaza en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), hace dos años».

«Antes, me dedicaba más, digamos, en el ámbito asistencial, a los microorganismos multirresistentes y la epidemiología. No obstante, a raíz de la toma de posesión de mi plaza en el Sergas, cambié un poco de sección, y empecé a llevar infección gastrointestinal, que es el origen del SHU. En el desempeño de mi trabajo diario, me di cuenta de que no se estaba haciendo bien esa detección, puesto que llegábamos muy tarde, y comencé a darle vueltas para ver qué podíamos hacer. Que esa idea que tuve, en el seno de mi trabajo diario, pueda tener una traslación a los pacientes, y sobre todo a los niños, es muy gratificante», hace hincapié la investigadora del Inibic, antes de apuntar que «las enfermedades raras, al final, suelen estar muy poco atendidas», de ahí la «dificultad de conseguir un apoyo para enfrentarse a un proyecto así».

«Contar con un respaldo económico como el de las XXII Ayudas de Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña es siempre súper positivo. En mi caso, además, trabajar con pacientes pediátricos con una enfermedad de estas características me hace mucha ilusión, porque soy madre de dos hijos, estoy embarazada ahora, por tanto, tengo cierta sensibilidad añadida al entorno pediátrico», subraya la doctora Oviaño, al frente de un equipo que completan «cuatro investigadoras de Microbiología, una facultativa de esa misma especialidad y dos pediatras».