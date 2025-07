Música e baile tradicional na loita contra o sarcoma

O evento solidario Serán de Son d’aquí e Asarga celebrarase esta fin de semana, de venres a domingo, no Campo de Leña. A asociación Son d’aquí, do barrio coruñés Monte Alto, organiza a décima edición do Serán, coa que pon fin as actividades das súas escolas, coa unión, este ano, da Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), co obxectivo de reforzar unha rede solidaria de apoio contra este tipo de cancro.

O venres, 11 de xullo, haberá concertos de Son d’aquí, As Pías, Tiruleque e Sheila Patricia, desde as 20.30 horas. O sábado a festa seguerá coa presentación das escolas e escoliñas de Son d’aquí, ás 11.00 horas, e un bingo solidario de Asarga con premios doados polo Deportivo, ás 19.00. Sobre as 20.00 horas haberá actuacións e baile tradicional. Os festexos rematarán o domingo cun xantar dos socios de Son d’aquí.