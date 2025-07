El ocio nocturno se reivindica en A Coruña: "Estamos en un momento de dificultad, pero somos optimistas"

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos y la Asociación Galicia de Noite participan este martes, desde la discoteca Pelícano, en la tercera jornada Los clubs son cultura, pensada para poner sobre la mesa los desafíos comunes del sector y "reivindicar la vida nocturna como manifestación cultural", así como su peso en la industria cultural y en la idiosincrasia del país.

El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, reconoció que el sector vive en Galicia un "momento de dudas", tras "la ola" que acompañó al fin de la pandemia, en la que estas alternativas de ocio se volvieron muy populares tras el encierro. "Estamos en esa fase de meseta, en la que el sector se está ordenando. La pandemia abrió mucho local de ocio y ahora estamos recuperando la normalidad. Es un momento de dificultad, pero somos optimistas", comentó Diz, que analizó también el fenómeno del 'tardeo' como la forma de festejar hacia la que el sector se está reconvirtiendo. "Aquí [en la sala Pelícano] estamos metiendo 1.500 personas. Es un público más maduro, que busca tener vida al día siguiente de salir", comentó, Diz, que, si bien observa en la nueva dinámica una fórmula para "poder seguir facturando" ante la bajada de ingresos del sector, se confiesa "comedido" sobre la continuidad que puede tener.

Diz hizo hincapié en otros retos que afronta el ocio nocturno, tales como el estigma ligado a la violencia, las peleas o los malos hábitos, que animó a desligar de clubs y otros establecimientos. "La violencia está en todas las facetas de la vida. Llevo 35 años en esto y hoy me siento más seguro que nunca. De noche se consumen alcohol y drogas, pero también de día, en un partido de fútbol", comentó. La "transparencia" en la facturación es otro de los puntos a mejorar. "El sector es un poco opaco en este aspecto, nadie quiere decir lo que factura en realidad. Es una lucha que tenemos día a día", reconoció.

Esta jornada sectorial contó con la presencia de entidades, organismos y agentes económicos implicados en las diferentes actividades que tienen protagonismo en los locales de ocio, como la SGAE, Somos Música (AGEDI-AIE) y la Asociación Española de DJs y Productores ( AEDYP). El portavoz de España e Noche, Vicente Pizcueta, incidió en el volumen de inversión, "unos 71 millones en el caso de A Coruña" (provincia), lo que instó a reflejar en las deducciones fiscales al sector. "La cifra es concreta, y no nos estamos beneficiando de la declaración de la Dirección General de Tributos como sector cultural. Somos cultura", reivindicó Pizcueta ,que apeló a todos los actores que forman parte de la vertiente artística del ocio nocturno, como "programación de DJs, grupos de música, performers, técnicos o diseñadores gráficos" y "todas aquellas dimensiones de creatividad" presentes en la noche.

Otro de los temas que preocupa al sector son los derechos de propiedad intelectual que discotecas y pubs deben abonar por la música que ofrecen. "El 60% de la música que se pincha no se oye en otros canales. Siempre hay un componente de vanguardia, no se oye en radio ni televisión", explicó Pizcueta, que llamó a que sean los creadores y productores los que reciban el montante de esos derechos. También apeló a otro de los temas más vivos en la conversación pública en A Coruña, como es la convivencia entre ocio y descanso vecinal, en la que, asegura, el sector está trabajando a través de iniciativas como el Día Internacional de Concienciación contra el Ruido o la campaña El silencio es música. "Creo que es un eslogan que va a transformar el mensaje de concienciación sobre la convivencia del ocio con los residentes. Lanzamos a los jóvenes el mensaje de que aquí nos divertimos, bailamos, escuchamos música, pero cuando salimos por esa puerta no debemos hablar a gritos", comentó. También puso de relieve el trabajo conjunto con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, con la Sociedad Española de Acústica y con el Ministerio de Transición Energética para abordar la cuestión.