Los ‘sí quiero’ que cambiaron A Coruña

Hace 20 años, 183 sí quieros, los que parte del Congreso dio a la Ley del Matrimonio Igualitario promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron que miles de parejas del mismo sexo pudieran decírselo, cara a cara, cada vez que accedían a ese derecho conquistado a base de esfuerzo y sacrificio. El palacio de María Pita se abrió entonces también para estas parejas, como un envoltorio de normalidad que, aunque celebrada, llegaba muy tarde. Primero llegó para José Luis y Marcos en un despacho de Alcaldía, con la «prisa» que infundía la amenaza del recurso ante el Constitucional impuesto por algunos diputados del PP; meses después, ya en el salón, fueron Isaac y José, entre los maceros y molduras doradas de la sala principal de María Pita. Este martes, los cuatro regresaron al Palacio para recordar aquellos días, y, sobre todo, aquella lucha. «Parece que fue ayer cuando el coche enfilaba el balcón de María Pita, y yo salía con la cara desencajada con la emoción de ver a mi familia y a mis amigos allí. Fue un momento que jamás pensamos que fuera a llegar», comenzó Isaac, que contrajo matrimonio con Jose el 13 de mayo de 2006 en la misma estancia desde la que este martes reivindicó que aquella emoción, la suya, es la misma que siente cualquiera el día de su boda.

«Los sentimientos no entienden de géneros. A veces las leyes trascienden a su publicación en el BOE. Esa ley significó igualdad, dignidad, no tener que explicar nada a nadie, callar muchas bocas y muchos odios», señaló Isaac, que llamó a estar alerta contra las amenazas que hoy se ciernen sobre aquel consenso que llevó la igualdad jurídica a muchos hogares. «Muchos se apoyan en la libertad para llamarnos enfermos, para decir que por qué no se va a poder ir a una terapia, para hacer chistes con nosotros o para matarnos al grito de maricón de mierda», aseveró. Su marido Jose sonreía desde la misma butaca en la que, hace casi 20 años, se prometieron un amor que aun dura hoy.

Porque, como la alcaldesa, Inés Rey, destacó en la apertura del acto, la jornada no se trataba únicamente de una celebración, sino de «una declaración de principios». Aquel día, destacó la regidora, «abrimos las puertas y las ventanas al amor y al derecho a ser iguales».

Aunque Isaac y José estrenaron la Ley en el salón de plenos, los primeros en oficializar su unión en María Pita fueron José Luis y Marcos. Lo hicieron el 1 de octubre de 2005 en un despacho de la Alcaldía, ya que la estancia tradicional no estaba libre hasta mayo y ellos tenían «mucha prisa». Y había motivos para ello. «Nos preguntan muchas veces qué sentimos durante aquel proceso, y sobre todo sentimos prisa. Teníamos miedo de que la mera admisión a trámite de aquel recurso implicase la suspensión cautelar de la ley, y aspirábamos a quedar en un limbo jurídico del que nadie nos pudiese apear», comentó José Luis. Afortunadamente no fue así, y ellos se convirtieron en una de las primeras de la lista de las 75.000 parejas que pudieron contraer matrimonio desde entonces. Y además de prisa, hubo amor y militancia. La misma que instan a mantener viva hoy. «No debemos aceptar el relativismo moral en lo tocante a los derechos humanos, ante amenazas y retrocesos», advirtió José Luis, antes de ceder la palabra a su marido Marcos, que subrayó los ecos de un avance legislativo «que no resta derechos a nadie, pero que suma muchos». Una ley, resumió, «profundamente justa, porque, por encima de todo, gays, lesbianas, trans, bisexuales y todas las personas con una posición diferente a la heteronormatividad necesitábamos una herramienta como esta para ejercer nuestros derechos», expuso.

No solo las parejas pioneras tuvieron la oportunidad de recordar aquellos días. Especialmente emotiva fue la intervención de la concejala de Mobilidade, Noemí Díaz, lesbiana visible, que habló en primera persona del impacto que aquel avance legislativo tuvo en vidas como la suya, que, durante muchos años, sintió que quedaba fuera de derechos que también le pertenecían. «Quién me iba a decir a mí, rota, sola, que me sentía un monstruo, que llegaría un día en el que me podría casar con mi mujer, formar una familia y vivir en paz. Que me casaría aquí en A Coruña y que, como concejala, haría política desde mi visibilidad como mujer lesbiana orgullosa», reivindicó.

Durante el acto también tomó la palabra quien fue la oficiante de aquellos primeros dos matrimonios, la exconcejala socialista Mar Barcón, que dijo sentirse «privilegiada» de haber tenido su parte en una lucha nacida «del amor, la generosidad y la valentía». «Pasolini decía que el mundo lo mueven los valientes pero lo disfrutan los cobardes. No estoy de acuerdo», aseveró. La exdiputada Carmen Marón, que fue uno de aquellos síes que llevaron adelante la ley en el Congreso, subrayó que la ley, aunque tuvo «algunos votos en contra», acabó siendo utilizada «por todo el mundo, como suele ser habitual».