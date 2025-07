El tributo coruñés de los Dire Straits cruza el charco

La banda coruñesa Brothers in Band rinde homenaje, desde hace años, al grupo británico Dire Straits, que revolucionó el rock desde finales de la década de los 70. El grupo tributo nacido en A Coruña actualmente está formado por siete gallegos, un asturiano y un italiano. Suma ya diecisiete años de vida, en los que ha recorrido más de once países en Europa, y acaba de hacer una gira por Sudamérica. El hecho de que en 2019 se integrara a la banda el guitarrista y vocalista Angelo Fumarola significó un salto internacional y una mayor exposición global.

La gira finalizará, cómo no, en casa. Recalarán el 20 de diciembre en el Palacio de la Ópera, donde interpretaran un espectáculo que nunca se ha tocado en la ciudad. «Somos una banda que disfruta de interpretar la música en directo y crear espectáculos para poner en valor esa música», sostiene el baterista de la banda, Miguel Queixas.

Todo empezó con un grupo de cuatro amigos, igual que les paso a los Dire Straits, que deciden interpretar un repertorio de esta banda.«Surge de que la gente quiere interpretar y celebrar la música de Dire Straits, más que ser algo que tenga que poner en importancia o en valor», comenta Queixas. A lo largo de estos años, los integrantes han cambiado, pero aún quedan dos de los miembros fundacionales, Antonio Abad y Fernando Abenza. «Nosotros intentamos trasladar los directos de Dire Straits en la etapa actual y trasladar la emoción de la música en directo. Interpretando con todo detalle y muy cuidado», explica el baterista de la banda. Empezaron la gira en noviembre del 2024 pasando por distintos países como Holanda, Reino Unido, México o Perú entre otros.

«La acogida de la gira está siendo excepcional. En Lima fueron 1.300 personas en el Gran Teatro Nacional, uno de los escenarios más significativos en Sudamérica», destaca Queixas, que añade que también «fue un orgullo tocar en Reino Unido, estamos hablando de un espectáculo hecho con mucho cariño que acude al país original». Cada país tiene sus particularidades a la hora de disfrutar la actuación «En Inglaterra y en Escocia se escucha cantar al público muy fuerte, por encima de todo. En Holanda que esperan hasta la última nota para aplaudir y en la península somos más efusivos», cuenta.

Es la primera vez que el grupo toca en Sudamérica. «La respuesta que estamos obteniendo es buenísima, son miles de personas que en México, Colombia o Perú te escuchan, respetan y comparten tu música.», dice el músico. «La música les permite percibir las emociones y sensaciones de estar en ese preciso momento, cuando estaban escuchando las canciones por primera vez», explica.

La banda tiene cuatro espectáculos, donde interpretan música distinta, como es el caso de The Very Best of Dire Straits o Brothers in Arms. «Al estar especializados en las distintas etapas, dependiendo del espectáculo metemos unas canciones u otras», aclara. «A veces metemos versiones distintas, que nos permiten jugar y poder sorprender con pequeñas joyas que no son tan conocidas. Podemos seguir repitiendo ciudades y ofrecer espectáculos distintos», comenta el baterista.

La banda cuida nucho su escenografía y vestimenta. «Guardamos todos los detalles, utilizamos réplicas de los instrumentos originales», destaca. Todo está cuidado, pasando desde la iluminación de la época, hasta la formade vestir: «Pero todo eso no vale nada, sino adoras interpretar, tocar y transmitir esa emoción en directo».