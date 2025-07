La vivienda de menos de cinco años en A Coruña rompe el techo de los 3.000 euros por metro cuadrado

Los precios de la vivienda en A Coruña siguen rompiendo un techo tras otro. En esta ocasión, el récord lo marca el valor de compraventa de pisos de menos de cinco años, que alcanzó su máximo histórico en el primer trimestre de este año, según los datos recogidos por el Ministerio de Transportes. El precio por metro cuadrado en las promociones más jóvenes en venta en la ciudad ya rebasa, por primera vez, los 3.000 euros, lo que coloca a A Coruña a la cabeza de las urbes gallegas, lejos de la segunda con valores más altos, Vigo, que se queda en 2.435 euros por metro cuadrado.

Este incremento, lejos de ser paulatino, se ha disparado especialmente en el último lustro, en el que el precio de la vivienda más nueva aumentó un 43% con respecto al mismo período en el año 2020, donde el metro cuadrado todavía rondaba los 2.102 euros. Si se observan los datos de hace una década, el alza en los precios es del 62%. Se trata de valores de tasaciones, que el Estado recopila a partir de las empresas del ramo.

Una consulta a los portales inmobiliarios como Idealista basta para comprobar que la vivienda más reciente es prohibitiva para el bolsillo medio, con precios que difícilmente bajan de los 220.000 euros de partida. Los que se sitúan por debajo de esta cifra disponen de una única habitación, y, si se busca algo más grande, los precios ya se disparan a los 400.000 euros.

El edificio Montevideo, promoción del grupo Nozar en Pérez Ardá, ofrece, en el bajo, pisos de un dormitorio por 222.000 euros. A partir de las tres habitaciones, la oferta va de los 445.000 euros a los 994.000 euros del ático. También es el promotor del bloque Náutica, que ya ha iniciado la construcción de sus 88 pisos, áticos y dúplex. El más barato cuesta 491.000 euros, mientras que el más caro supera el millón de euros. En Náutica II, en el 34-36 del paseo de Ronda, hay un estudio por 225.000 euros, pero el ático tiene un precio de 1,1 millones de euros.

En Caleida, de Metrovacesa, hay anuncios de pisos a la venta a partir de 213.500 euros. Las viviendas de la promoción Parque de Oza, de Masar, que suma 32 pisos, parten de los 299.000 euros. Al precio de venta hay que sumarle otros montantes: hay que tener en cuenta que si una persona quiere hipotecarse para comprar un piso de 250.000 euros —de los más baratos de obra nueva en la ciudad—, debe abonar el 20% de la entrada, es decir, 50.000 euros. La compraventa incluye más gastos: los honorarios de la notaría y de la gestoría, el registro de la propiedad y los impuestos.

Regulación y costes

Para los promotores inmobiliarios, este alza «preocupante» de los precios no tiene un techo a la vista y, adelantan, es previsible que siga subiendo. Un incremento disparado que atribuyen, principalmente, al aumento en el coste de los materiales y las materias primas, así como a la falta de mano de obra. «Los materiales han seguido subiendo desde la guerra de Ucrania. Se produjo un alza brutal que el propio ministerio cuantifica en un 29% en cemento, carpintería metálica y todos los elementos que intervienen, que son muchísimos. Es un dato de hace un año y todavía sigue la guerra, con lo que los materiales han seguido subiendo, probablemente ronde más el 40%», calcula el gerente de Aproínco, Juan José Yáñez, que agrupa a los promotores inmobiliarios de la provincia. Además de los materiales, los promotores observan en las exigencias normativas para las nuevas promociones otro factor que encarece la compraventa. «Cada vez se quiere hacer mayor la eficiencia energética, el aislamiento acústico, las normativas medioambientales. Todas esas mejoras de calidad incrementan los costes», añade Yáñez, que considera que el precio final «excluye a gran parte de la población» de la compra de pisos. Además, sitúa la carga impositiva «brutal» en su adquisición como otro de los elementos que limita el acceso a la vivienda.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos, Ruth Varela, considera por su parte que la falta de relevo en la mano de obra es determinante en el encarecimiento de un sector que «tiende a ser inflacionista hasta que explota», y que ahora mismo no resulta atractivo; pero sitúa como clave en este alza abrupta del precio la compra de vivienda para inversión, especialmente por parte del «mercado mayorista», es decir, fondos de inversión con dinámicas «de acaparación».

«Hay un exceso de liquidez en el mercado, pero no está en la sociedad ni en los pequeños empresarios, sino en el mercado mayorista, que busca oportunidades de inversión inmobiliaria que no tienen que ver con la base territorial. Los precios están muy alejados del salario de la ciudadanía», lamenta Varela. Para la arquitecta, existe una «desconexión absoluta» entre las necesidades del ciudadano y el valor de los pisos, con lo que estos espacios ya no tienen vocación de «ser habitados», sino de «especular e inflar las expectativas», lo que multiplica el precio. Aunque Varela considera que habrá una «corrección natural» de la coyuntura, atribuye parte de la situación actual a la inacción de las administraciones para contener el fenómeno. «Hay falta de apuesta en política de vivienda pública para tener el control sobre nuestra ciudad. Existen herramientas como la zona de mercado residencial tensionado que deben usarse. Las medidas encima de la mesa tienen una dimensión exageradamente pequeña con respecto al problema», lamenta Varela.