«As mozas migrantes son as que máis cuestionan os mandatos de xénero»

«Agora, a migrante son eu», explica a exdocente e investigadora da Universidade da Coruña Belén García Cabeza, porque logo de estudar á poboación latina na cidade e arredores foi ela a que cruzou o océano para se instalar en Colombia e seguir ensinando. A tese de doutoramento de García Cabeza, sobre identidades de xénero en adolescentes migrantes foi premiada polo G-9, unha entidade formada polas universidades públicas que son as únicas nas súas comunidades autónomas.

Desde 2012 a 2019 foi facendo un estudo de campo con estudantes migrantes na Coruña, Arteixo e Carballo para coñecer a súa relación coa identidade de xénero, a que conclusións chegou?

Despois das entrevistas ao alumnado migrante e galego, aos docentes e logo da análise de materiais o que se viu é que os e as adolescentes migrantes que participaron non reproducen masivamente os discursos normativos ou identidades de xénero que atopan nos libros de texto ou nas escolas. Teñen un repertorio moito máis amplo, máis crítico, máis respectuoso, máis plural, de feminidades e masculinidades que os seus pares galegos. As rapazas migrantes son as que máis cuestionan e máis interpelan os mandatos de xénero aos que están sometidas tanto dentro como fóra da aula. Teñen máis ferramentas para crecer identitariamente.

Inflúe o proceso migratorio? Maduran a marchas forzadas segundo a idade á que lles toque emprender a viaxe?

Totalmente, é un crecemento persoal enorme que está marcado pola xeración anterior. Os pais e nais que emigraron tiveron dificultades e deixaron unha pegada, sobre todo nas rapazas, doutras maneiras de enfrontar a vida. Elas viron ás súas nais enfrontarse soas a todo e saír adiante. Só por iso xa pensan doutro xeito, non só polo propio impacto da educación ou da escola.

O feito de que Galicia sexa unha terra de migrantes, axuda ás persoas que veñen de fóra?

Temos unha mente relativamente aberta, aínda que hai moitos prexuízos dentro das aulas, ás veces, incluso se reproducen prexuízos propios das aprendizaxes da aula. Hai un racismo institucional que é reproducido da tele, dos libros de texto...

De que falamos cando falamos de identidade de xénero?

Feminidade ou masculinidade é unha maneira extensa de entenderse que abrangue tanto a expresión de xénero, a orientación sexual, como se perciben... A tese incide en que esa maneira de entenderse é moito máis plural cando tocamos a mulleres migrantes. Non se ven necesariamente como unha muller nai, senón como traballadora, como muller que pode estudar e facer proxectos. Os homes enténdense como alguén que pode sentir, que pode expresar cariño e ser sensible.

Pese a que vemos máis persoas diverxentes, están agromando discursos de odio cara a estas persoas, como casan estas dúas realidades?

É unha cuestión inherente aos medios de comunicación. Son discursos reproducidos do que ven na tele. O alumnado non é alleo a iso, por moito que ás veces teñan profesorado lles achegue outras miradas.

