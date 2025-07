«A la gente en A Coruña le gusta la música latina»

La cantante canaria Nia Correia actuará en el Atlantic Pride, este jueves a las 22.45 horas en los jardines de Méndez Núñez. La artista ha formado parte del musical El Rey León, y ha participado en Tu cara me suena y en Operación Triunfo 2020, del que fue la ganadora .

¿Qué significa para usted actuar en el Atlantic Pride?

Me hace muchísima ilusión compartir cartel con un montón artistas que admiro. Además, sé que en A Coruña a la gente le gusta la música latina, y llevo un show bastante latino. Seas o no del colectivo es importante estar presente y dar voz. El que calla permite y el que habla resiste, al final hay que luchar todos por los derechos de las personas.

¿Es la primera vez que actúa en A Coruña?

La verdad es que sí, es la primera vez en A Coruña. Al principio estaba un poco asustada, porque viendo el cartel digo: «Yo hago música latina». Pero después caí y dije: «Voy a A Coruña, les gusta la música latina, así que sé que les va a gustar». Tengo ganas de ver cómo va a ser la acogida.

¿Cómo de importante es la celebración de festivales como el Atlantic Pride?

Son muy necesarios. Reímos, saltamos, cantamos y bailamos, estamos presentes. Pero el foco es que estamos apoyando y reivindicando, y que nadie tendría que tener miedo a salir de su casa por la forma en la que va vestido, por amar y por existir.

¿Qué ha supuesto para usted poder grabar colaboraciones con artistas de la talla de Celia Cruz?

Es increíble, me van pasando cosas a lo largo de mi carrera, a lo largo de los años, que no me las creo. Eso fue un regalo, además fue de casualidad, porque quedé con un productor para contarle un proyecto, y este había trabajado con ella y yo no lo sabía. Entonces me dijo que tenía los derechos fonográficos de la voz de Celia [fallecida en 2003], y que habría que pedir los derechos a la familia. Pero como esta, me han surgido otras colaboraciones que han sido una locura.

Aparte de cantante también es actriz, formó parte de la serie de Netflix Érase una vez, pero ya no, junto a Sebastián Yatra. ¿Tiene algún nuevo proyecto como actriz entre manos?

Ahora no tengo nada en mente de interpretación, estoy a full con la música. Estoy centrada en mi nuevo disco, estoy componiendo mucho y centrada en la parte creativa.

A nivel musical, ¿en que está trabajando actualmente?

Estoy trabajando en un nuevo disco, y va a haber colaboraciones, lo que pasa es que estamos en fase creativa y al final pueden cambiar muchas cosas. Hay que escuchar todas las canciones juntas y seguir componiendo.

¿Cómo es el proceso creativo de sacar un nuevo álbum?

Con el disco anterior estuve un año y medio, y este va por el mismo tiempo. Va por épocas, si estas mas inspirado o si estás más tranquilo, la vida misma. Hablas con gente con la que quieres componer.

Ha participado en diversos concursos como Operación Triunfo y Tu cara me suena. ¿Qué enseñanza se lleva de ese proceso?

Al final de estos programas me llevo a la gente, a nivel personal te lo pasas bien, en Tu cara me suena especialmente, sales muchas veces de tu zona de confort porque al final estás cantando por la persona que te toca en ese momento. Fue un proceso de aprendizaje y de divertirme. De ahí salió mi colaboración con María Peláe, de ahí sale mi relación con Agoney, Los Morancos, Eva Soriano…

¿Cómo es el proceso de preparar un show?

Hay que tantear el terreno, si voy solo con músicos o bailarines, elegir qué voy a llevar a cada sitio... De hecho, mañana [por el jueves] estrenaremos alguna cosita, para ver cómo la acoge la gente. Es una canción muy fresca, creo que va a gustar.