Las mejores notas de ‘selectividad’: «Valió la pena todo el esfuerzo»

Después de un año difícil de estudios y estrés por su futuro los alumnos de segundo de Bachillerato tienen por delante un verano de descanso antes de empezar la universidad. Entre los que más lo disfrutarán están los estudiantes que han alcanzado las mejores notas de corte y podrán entrar en las carreras más demandadas. Entre ellos hay futuros ingenieros, médicos o matemáticas, que este miércoles fueron distinguidos por sus excelentes resultados en el Palacio Municipal de María Pita.

Más de una docena de alumnos, acompañados de sus familiares, amigos y algún profesor, fueron premiados con un recuerdo de la Torre de Hércules en un acto del Ayuntamiento. «El hecho de que te esfuerces todo el año y de que te den un reconocimiento así es muy emocionante», dice Óscar Hermida, del IES Eusebio da Guarda.

«Mis padres se sienten muy orgullosos de mí; aparte, me apoyaron mucho en todo segundo de Bachillerato, y este tipo de actos les hace mucha ilusión», dice Amalia García, del instituto de Monelos. Ella consiguió en las pruebas de acceso a la universidad un 13,724 y se acaba de matricular en Matemáticas en la Universidade de Santiago.

No fue la única alumna destacada del IES de Monelos. García estuvo acompañada por su compañera Cristina Paz y su profesora Paula Pazos, que recogió el premio en nombre de Lucas Eiroa. Pazos destacó el trabajo y el esfuerzo «constante» que los alumnos de esta promoción le han puesto a los estudios. «Yo soy, además, tutora y puedo decir que al final es un número el que establece la nota de corte pero el esfuerzo que han realizado todos ha sido descomunal», señala. Muchos de sus pupilos han conseguido entrar en las carreras que querían, admite. «Esperemos que les gusten, y que la opción sea lo que ellos esperan y si no lo es, no pasa nada».

Homenaje en María Pita a los alumnos con mejores expedientes en la PAU 2025 / Carlos Pardellas

Sobre los consejos que da a otros alumnos que se enfrentan a esta etapa, la profesora de Monelos dice que «más importante que el talento, que lógicamente lo es, es el trabajo del día a día, porque con eso se van a llevar todas las placas importantes de la vida».

Junto con otros premiados como Carmen Abella, García admite que el último curso de Bachillerato se le hizo «duro». «Fue muy cuesta arriba», dice la alumna de Monelos. Es un sentimiento compartido. «Segundo fue para mí bastante agobiante, aunque la gente diga que no, yo tengo la opinión contraria y ahora al acabar, simplemente no tener que hacer ya nada y poder disfrutar y estar relajado sabiendo que ya has conseguido tus objetivos es muy reconfortante», admite Abella, que en unos días se irá con sus amigas de Interrail. «Es la mejor recompensa que hay», señala la futura médica.

Y es que su promoción fue la primera en examinarse bajo la nueva modalidad de la selectividad, razón por la que muchos entraron con más nervios de los habituales a las pruebas. «Desde el principio los profesores nos guiaron muy bien en las pruebas nuevas, pero sí que es cierto que al ser el primer año faltaban modelos», dice Hermida. «Fue un poco más estresante de lo normal». Él se irá a Vigo a cursar el doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. «Tengo ganas de cambiar de ambiente y probar cosas nuevas», señala el alumno del instituto Eusebio da Guardia.

Durante el acto, la alcaldesa, Inés Rey, recordó a los premiados que siempre tendrán tiempo de volver a la ciudad y que no deberían preocuparse si escogen una carrera que al final no les termine gustando, que siempre tienen tiempo de cambiar su decisión. «Estos expedientes hablan de un trabajo constante, de superación y de compromiso con un futuro que todavía está por empezar», dijo la regidora. Rey también quiso felicitar a los padres que estaban presentes en el salón de sesiones, de los que resaltó el apoyo que le habían brindado a sus hijos, necesario para alcanzar las buenas notas.

Una de las madres presentes era Pilar Fernández, que recogió la distinción de su hijo Miguel Antonio Garaboa. «Él siempre ha querido hacer Medicina», explica Fernández. «Ahora le ha cogido un poco de miedo, pero yo creo que con un poco de salud y ayuda va a conseguir adaptarse a la metodología y a los tiempos de estudio. Lo importante es que termine lo que empiece, que es lo que queremos todos para nuestros hijos».

Todos los alumnos distinguidos coinciden en una cosa, tal y como resaltó Cristina Paz, que tomó la palabra en el acto. «Valió la pena todo el esfuerzo». Ahora, muchos prepararan los últimos detalles para viajes, mientras otros piensan en compartir las fiestas con sus amigos antes de que la Universidad les vuelva a arrastrar, de nuevo, a las bibliotecas y los libros.