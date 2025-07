El PP lleva a pleno la accesibilidad en las playas

El PP presentará una moción en la sesión plenaria de este mes para instar al Gobierno local a facilitar la accesibilidad en todas las playas de A Coruña.

«En la playa de Riazor existe tan solo un pequeño paseo de madera al lado de la basura que no permite llegar a la orilla del mar y en la del Orzán no existe ningún elemento que permita la accesibilidad. Ya no solo estamos hablando de un derecho básico y legal, sino también de un factor de cohesión social, inclusión y mejora de la imagen turística de A Coruña», explica el portavoz del grupo, Miguel Lorenzo, que denuncia que hay problemas de accesibilidad también en los aparcamientos.