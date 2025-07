Alanis Morissette, un icono 30 años después

No es fácil reivindicarse como uno de los grandes iconos del rock alternativo, pero en su gira de este 2025, Alanis Morissette lo consigue cada vez que se sube a un escenario y se acerca al micrófono.

La canadiense llega a España tras haberse reivindicado en uno de los festivales más grandes del mundo, Glastonbury, donde actuó el pasado mes de junio. Antes de su actuación se subió al escenario la gallega Yoly Saa, que desde antes justo de empezar destacó la «locura» que suponía esto en su carrera musical. «Está siendo un suño y una pasada, dijo la artista gallega al terminar su pase.

El concierto empezó con un vídeo repasando los logros de sus carrera y resaltando algunas de las posiciones feministas de Morissette.

A pesar de que han pasado 30 años de su premiado álbum Jagged Little Pill, las letras de la canadiense siguen más vivas que nunca entre sus fans. Hand in My Pocket fue la canción que arrancó el set este miércoles en el Coliseum, con una Morissette que se adueñó de la armónica mientras el público coreaba el estribillo. A esta le siguieron otro clásico como Right Through You.

Morissette no interactuó demasiado con el público, en su lugar, escogió que las pantallas hablaran por ella. Estadísticas sobre violencia sobre la mujer o sobre la brecha salarial aparecieron detrás de la cantante mientras esta se desgañitaba con su rendición de temas como You Learn, Smiling o Ironic. La pasión de Morissette no dejó de brillar en toda la noche, haciendo que muchos de los presentes se trasladaran en el tiempo.

La canadiense cerró el concierto con su gran éxito You Oughta Know, un himno feminista que todavía mantiene los ecos del grunge en las nuevos generaciones, que llenaron el recinto intentando imitar los giros vocales de la artista.

Morissete quiso acordarse de A Coruña, dando las gracias a su público.