El incendio en la calle Barrera obliga a cerrar un negocio de A Coruña

Las consecuencias del incendio del edificio ocupado de la calle Barrera hace hoy un mes todavía se dejan sentir en el barrio. El fuego había provocado daños estructurales no solo en las viviendas habitadas en esa calle, sino en el edificio que colinda por la parte de atrás, el número 29 de la calle San Nicolás. Uno de los negocios que había allí, Don Adolfo, ya ha anunciado el cierre definitivo ante la imposibilidad de volver al inmueble.

El propietario del negocio, Adolfo, explica que desde el principio los arquitectos les señalaron que la rehabilitación del edificio «iba para largo». Al principio consideró esperar y trasladar la tienda a otro lugar, pero pronto se dio cuenta que con los alquileres que había en la zona no sería posible. «Estaba pagando 650 euros, era un muy buen precio, pero para moverme por esta zona no bajan de los 900 o los 1.000 euros».

Fue entonces cuando decidió darse de baja de autónomos y poner en pausa su vida profesional. «No sé cuando podré volver a entrar y a día de hoy el Ayuntamiento no me llamó absolutamente para nada», dice. «He llamado y me han derivado de Urbanismo a Ruinas, de ahí a Servicios Sociales y de ahí a Urbanismo otra vez».

Fuentes municipales indican que los vecinos de las viviendas de San Nicolás tienen otras alternativas habitacionales con familiares, y que no podrán retornar al edificio hasta que esté renovado. Añaden que para ello es necesario que contacten con el seguro e iniciar los trámites para la licencia, que aseguran «tendrá la máxima prioridad» en cuanto llegue al Ayuntamiento.

El incendio iniciado en la madrugada del 10 de junio obligó a desalojar a muchos de los vecinos de la calle Barrera, además de los residentes de la calle San Nicolás. La reconstrucción del edificio de San Nicolás se hace todavía más complicada, al estar incluido en el Plan Especial de Protección y reforma Interior (Pepri) de la Cidade Vella y Pescadería y contar con protecciones de patrimonio.

El comerciantes denuncia que desde el consistorio no le han dado soluciones, por lo que no le dejan más opción que «ir al paro». «Me desanima un poco toda esta situación, porque es luchar como un loco y después que te pase esto».

Adolfo recuerda que el incendio era algo «que se veía venir» y que era situación que habían denunciado varias veces los vecinos de la zona. Aunque él estaba alquilado en el bajo de la calle San Nicolás, está también negociando con el seguro para ver qué puede hacer. «Estoy con los trámites, pero la verdad es que me ponen todas las dificultades», admite. Espera que una vez se solucione lo del seguro, se determine si va a haber compensaciones económicas para los afectados pero, de momento ha decidido tramitar el cese lucrativo del negocio. «Es jodido porque soy autónomo», explica. «¿De qué me sirven los ahorros si en el momento que pasa algo no los tengo a i alcance? Son complicaciones que da rabia»