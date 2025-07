Intervención advierte de un «problema estructural» para renovar contratos en el Ayuntamiento de A Coruña

La Intervención General del Ayuntamiento de A Coruña alerta de un «estructural problema interno» en la renovación de contratos municipales que conduce «en la práctica y de facto» a que los servicios se continúen prestando «sin cobertura contractual alguna». En su informe de control interno correspondiente a 2024, el órgano fiscalizador expone que ni «el refuerzo de la oficina de Contratación» ha permitido licitar a tiempo los «numerosos» contratos de servicios que han vencido en los últimos años.

Esta práctica, indica, «supone un incumplimiento legal permanente» y un «retraso» en el pago de las facturas a los proveedores que siguen prestando los servicios a la espera de la nueva licitación. Estos contratistas, además, sufren «desequilibrios económicos» por los «mayores costes» que afrontan al no poderse beneficiar de una actualización al IPC por estar los contratos iniciales ya vencidos. «Esto provoca tensiones constantes en los servicios que reciben la solicitud de compensaciones económicas de los prestadores del servicio que no tienen una cobertura legal al no tener un contrato en vigor», informa Intervención en el dictamen, del que tomará conocimiento el pleno municipal en su sesión de este viernes.

Esta demora en las licitaciones motivó «la mayoría» de los reparos suspensivos formulados por Intervención durante 2024 al pago de facturas «sin seguir los procedimientos de contratación exigidos». La Alcaldía «resolvió la discrepancia a favor de continuar con los expedientes», indica Intervención, y levantó los reparos para abonar las cantidades. También hay casos de reparo suspensivo por superar el importe mínimo fijado para los contratos menores, en los que se puede evitar la licitación pública y optar por la adjudicación directa, o por omitir «trámites esenciales» en la contratación. Intervención «destaca» como ejemplos cuatro actuaciones de plantación de árboles por 168.361 euros, la señalización de la regata Tall Ships 2023 por 22.659 y siete abonos de productividad a empleados públicos.

En total, fueron impugnadas 1.594 facturas por un total de 19,99 millones de euros. De ellas, 1.558, por 17,36 millones, correspondieron al Ayuntamiento. Un año antes, habían sido 1.656 por 28,88 millones. Al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), encargado de los eventos culturales y fiestas, se plantearon 36 reparos suspensivos por 2,63 millones, frente a los 66 de 2023 por 4,3 millones. Sí crecieron los reparos que no implicaban suspensión del procedimiento: de 0,61 millones en 66 facturas de 2023 se pasó a 38 por un importe mucho mayor, 1,91 millones.

En el caso del Ayuntamiento, las facturas de 2024 van desde los diez euros por suministros de gas o teléfonos en ascensores a los 723.521 del servicio de conserjería de las instalaciones deportivas municipales de febrero y marzo. En el del IMCE, oscilan entre los 836 euros por venta de entradas en enero y febrero, y los 329.133 de gastos de programación y mantenimiento de instalaciones.

El PP exigió ayer al Gobierno municipal que licite «con la máxima urgencia todos los servicios que se prestan sin contrato». Los populares destacaron que, entre 2019 y 2024, los reparos suspensivos de Intervención levantados por Alcaldía suman 184 millones.

Con ordenanza de subvenciones, sin plan de acción para la contratación

El Ayuntamiento aprobó en 2024 una nueva ordenanza de subvenciones «que responde a la necesaria actualización que considerábamos casi obligada», informa Intervención, que en 2023 instó a modernizar el texto en vigor desde 2003. También valora que este año se haya aprobado un convenio tipo para las subvenciones directas a entidades que «trata de limitar y evitar las anomalías y abusos» advertidos por el órgano fiscalizador. Intervención, sin embargo, insiste en la «necesidad» de que el Ayuntamiento se dote de un plan de acción para la regularización de contratos, que ya reclamó «en los años anteriores».