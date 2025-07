Los mariscadores de O Burgo alertan de que la ría solo tiene bivalvos para faenar dos días

Los mariscadores de la ría de O Burgo no ven claro su futuro. El informe que ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el primer año tras el dragado del estuario indica que las aguas arrojan unos resultados «normales para agua de ría con una muy marcada presencia de agua marina con indicios de contaminación microbiológica», pero no hace referencia a la actividad marisquera ni a cómo han afectado las obras de regeneración a las áreas productivas.

El portavoz de los mariscadores a pie de la Cofradía de Pescadores, Manuel Baldomir, incide en que la situación de los trabajadores de la ría es crítica, porque ha pasado ya más de un año desde que se terminaron las obras y están en un limbo en el que, ni pueden trabajar, porque los bivalvos no alcanzan todavía la talla de comercialización, ni tienen ayudas económicas que les sirvan de salvavidas, por la falta de acuerdo entre Xunta y Estado. La asistencia técnica de la Cofradía de Pescadores realiza dos catas al año en el estuario, una en primavera y otra en otoño, para saber cómo evoluciona el marisco y los resultados de primavera no pintan bien.

«Solo hay marisco en una zona muy pequeña de Santa Cristina, es una parte ínfima de la ría, aunque se abriese al marisqueo a finales de año, daría para trabajar dos o tres días y habría que cerrarla porque ya se acabaría la productividad», señala Baldomir, que hace hincapié en los plazos, ya que el estudio de impacto ambiental alertaba de que serían necesarios entre 18 y 24 meses de espera para que los bivalvos pudiesen alcanzar la talla comercial (las obras acabaron en mayo de 2024). «En los muestreos de primavera se detecta que, en los bancos en los que se realizó el dragado no hay marisco de talla comercial, no se prevé que se pueda trabajar este año. En el único sitio en el que hay algo de fijación de berberecho y alguna almeja es en la zona de Santa Cristina, en la que las máquinas no trabajaron. Con los mariscadores que estamos en activo, en dos días de trabajo se quita la producción que hay, no tendríamos más días de trabajo en todo el año», relata Baldomir, que indica que, por ahora, a los mariscadores solo les queda «esperar». Esperar a que pasen los días y el marisco crezca y a que todo salga bien.

En el informe publicado sobre el primer año de la ría tras las obras, se indica que no se detectan fuentes de contaminación procedentes de los recintos construidos en las márgenes del estuario en Oleiros y Culleredo, en los que se confinaron parte de los lodos contaminantes.

El documento destaca también que «no ha variado significativamente» a lo largo de los ciclos anuales la distribución y abundancia del conjunto de especies censadas. En total, se reportaron un total de 43.333 ejemplares entre febrero de 2022 y mayo de 2025, pertenecientes a 48 especies distintas, de los cuales, el 75% son gaviotas (reidoras, sombrías y patiamarillas), correlimos común y vuelvepiedras común.

A la espera de que la Comisión de Peticiones acepte la nueva denuncia

Los mariscadores entienden que, para que la ría vuelva a ser productiva, es necesario que vuelvan las máquinas al estuario y corrijan algunas de las acciones que realizaron durante el dragado, entre ellas, retirar la arena que esparcieron en A Baixada Pequena, creando una meseta, o abrir el canal que nutre a los bancos marisqueros, que quedó cegado tras las obras, según explica el portavoz de los trabajadores, Manuel Baldomir. Por estas irregularidades en la ejecución de la obra y por la falta de ayudas, los mariscadores han abierto una nueva denuncia en Europa, con la intención de que la Comisión de Peticiones la tenga en cuenta y pueda involucrarse y exigirle a las administraciones que se pongan de acuerdo para dar una solución al sector marisquero. «Vemos que sacan adelante proyectos con los ayuntamientos pero no con la Cofradía, que somos la parte más vulnerable porque no podemos trabajar y tenemos que seguir pagando», denuncia Baldomir en referencia al Gobierno de España y el arreglo del paseo.