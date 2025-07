La empanada de A Coruña que triunfa por su masa y relleno: "Algunos cogen el coche para venir a por ella"

«Yo estaba sin trabajo y él necesitaba un cambio. Vimos un local cerca de casa que se alquilaba y empezamos a darle vueltas. Teníamos una buena receta de empanada y decidimos lanzarnos», cuenta Laura Rivera, que abrió hace cinco años A Empanadería en el barrio de Elviña junto a su padre Enrique. Ella venía de trabajar en una panadería, conocía el oficio y el trato al público, y su padre es cocinero de profesión, por lo que formaban la combinación perfecta.

Aunque también ofrecen comida para llevar, la empanada es la estrella: «Al principio pensábamos que no podríamos vivir solo de empanadas, pero hoy en día nos gustaría centrarnos en lo que realmente nos gusta y sabemos que vale la pena», explica. Y es que sus empanadas no son cualquier cosa: «Cuidamos mucho que cada trozo tenga relleno abundante. Por ejemplo, si es de pulpo con gambas, que siempre haya tanto pulpo como gambas. Y la masa es crujiente, no es tipo pan. Hasta los bordes están pensados para que la gente se los coma».

Laura Rivera, en el obrador de A Empanadería. / Iago López / RollerAgencia

Aunque no están en el centro, reciben clientes de toda la ciudad de A Coruña: «Unos vendrán por el boca a boca, otros por las reseñas en Google y, sobre todo, por la calidad del producto». De lunes a viernes son sobre todo vecinos y trabajadores de oficinas cercanas; los fines de semana cambia el perfil: «Viene gente de toda la ciudad e incluso de fuera. Algunos cogen el coche solo para venir a por empanadas».

Venden centenares de empanadas a la semana. Tantas, que ni se atreven a contarlas. Además, cada vez hay más personas que se las llevan fuera de Galicia, para regalar o disfrutar en viajes. «Lo tomamos porque la gente nos pregunta si aguantará el trayecto. Siempre que no les dé mucho el sol, puede llevarse».

Laura Rivera, en el obrador de A Empanadería. / Iago López / RollerAgencia

El obrador abre todos los días del año, excepto en Navidad y Año Nuevo. Empiezan a trabajar a las seis de la mañana, y no hay hora fija de salida. «Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos», dice Laura. No abren por las tardes: «Es inviable. Las mañanas son muy intensas, necesitamos ese tiempo para descansar y vivir». En cuanto a la expansión, lo tiene claro: «Mi idea siempre fue tener un solo negocio, pero hacerlo bien. Muchas veces el error está en querer crecer demasiado. A mí me gusta poder controlar lo que hacemos y que salga todo perfecto».

La empanada de atún es, sin duda, la más vendida: «Es la que más gusta a todo el mundo». Le sigue la de bacalao con pasas, una clásica que no falla que también adora su padre. Pero la favorita de Laura es otra: la de calamares en su tinta. «Siempre cae un trozo», confiesa con una sonrisa. Cinco años después de aquel salto al vacío, A Empanadería se ha ganado su lugar como referencia en la ciudad.