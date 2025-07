Una feria en A Coruña para democratizar el poder de la literatura

Este viernes, la librería Galgo Azul, en el barrio de Agra do Orzán, volvió a llenarse de palabras en su segunda feria de autoedición, llamada en esta ocasión Feira de Verán, un encuentro dedicado exclusivamente a la autoedición y a las pequeñas editoriales. «La primera tuvo éxito y ahora nos planteamos hacer una cada estación», dice Juan Rodríguez, dueño de la librería. Durante toda la jornada, desde las 10.30 hasta las 20.00 horas, el local fue un espacio para las presentaciones, firmas de libros, conversaciones espontáneas entre lectores y autores, y un gran ambiente que demuestra que la literatura independiente vive un gran momento.

La feria, impulsada por el propio equipo de Galgo Azul, responde a una necesidad creciente en el mundo editorial: «Notamos que había una demanda muy grande. En solo dos días recibimos más de 50 propuestas de autoras y autores interesados», explica el librero. Así nació esta iniciativa, con el objetivo claro de abrir un espacio de visibilidad para quienes optan por caminos alternativos para publicar.

Veinticinco autores participaron en esta edición, de estilos y géneros muy diversos, desde literatura infantil hasta autoficción ilustrada. De ellos, quince presentaron sus libros en el vagón de la librería, y todos formaron parte del mercado que se organizó en el espacio de actividades del local. «Queremos que la gente se acerque, que hable con los autores, como en una feria del libro, pero enfocada en la autoedición. Es una forma de democratizar la cultura», apunta Rodríguez.

Uno de los momentos más emotivos del día fue la presentación de Buscando un lugar al que llamar hogar, de Amparo Fernández, conocida artísticamente como Laprislazuli. Ilustradora y autora, su obra es una suerte de diario íntimo en forma de cartas a su yo infantil, donde aborda temas tan personales como la salud mental y el contacto cero con su familia. «Este proyecto lo llevo pensando varios años. Primero nacieron las ilustraciones y luego los textos fueron evolucionando. Lo necesitaba sacar para poder sanar», cuenta. Para financiar su libro recurrió a una preventa a través de su Instagram. Quienes compraban con antelación recibían una lámina exclusiva y un descuento, y eso le permitió cubrir los gastos de impresión y vender después los ejemplares sobrantes directamente desde su web.

Laprislazuli, que ya había publicado fanzines en el pasado, ve en esta feria algo más que un escaparate: «Me parece precioso lo que se genera aquí. Es un espacio muy cuidado, con gente interesada en lo que haces y con muchas ganas de compartir. Ves proyectos que nacen de la cabeza y el corazón de otras personitas. Eso inspira».

También estuvo presente Beatriz Haz, profesora de Geografía e Historia y autora de Sofía y sus primeros días de cole, un cuento infantil pensado para niños de dos a seis años, con un trasfondo emocional y herramientas para padres y educadores. «Sofi es mi hija y la protagonista del cuento. Fue un proyecto muy familiar, cuando ella se iba a dormir, su padre y yo nos poníamos a trabajar en el libro», recuerda. Publicado a través de Amazon KDP, una plataforma de autopublicación, Beatriz se encargó de todo el proceso: textos, ilustraciones, portada, contraportada y la maquetación. «Es como convertirte en tu propia editora. Aprendí muchísimo en el proceso», afirma. La primera edición, en tapa blanda, ya está disponible, y una versión en tapa dura con extras, además de una edición en gallego y para Kindle, están en camino.

Beatriz presentó su libro por primera vez en Galgo Azul y no ocultó su entusiasmo por formar parte del evento. «Desde que llegué estuve hablando con otros autores. Me emocioné mucho con la historia de Laprislazuli. A ver si no acabo comprándome todos los libros de mis compañeros», comenta entre risas.

La autoedición, tradicionalmente asociada a circuitos marginales, está viviendo un momento de auge gracias a plataformas accesibles, redes sociales y una comunidad lectora cada vez más abierta a nuevas voces. La Feira de Verán es reflejo de esta transformación, donde los libros no pasan por filtros editoriales, pero sí por los del esfuerzo y el compromiso de sus autores. «Ahora se autoedita mucho, hay muchas herramientas que lo hacen posible. Y eso abre la puerta a gente que no lo tendría fácil por los canales tradicionales», señala Juan Rodríguez. Desde la librería ya piensan en la próxima edición, prevista para otoño, con la intención de seguir consolidando este espacio de encuentro. Si algo quedó claro este viernes es que, en Galgo Azul, la autoedición no es solo una opción, sino un acto de creación, resistencia y democratización.