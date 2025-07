A identidade de barrio, en perigo de extinción

As actrices Mari Carmen Cotelo e Alba Fernández impulsan, desde o seu Laboratorio Escénico Sociedade Cooperativa Galega o proxecto Miña casiña, meu lar. Esta iniciativa, inspirada no poema de Rosalía de Castro do mesmo título, busca defender os barrios, en concreto Monte Alto, no que residen, e o dereito a un domicilio. «A vivenda é un problema global, unha cuestión que vai causar un montón de problemas na sociedade de tipo socioeconómico-social», comenta Cotelo, quen, ademáis de actriz, é directora e profesora de teatro. Alba Fernández tamén é bailarina, profesora e directora de danza.

A ferramenta utilizada para difundir a mensaxe sobre o dereito a vivenda digna e a perda da entidade dos barrios son as artes escénicas. «O teatro é un medio moi útil para falar de cousas que son xerais, xa que é moi visual e ao mesmo tempo chega facilmente as emocións. Non falo unicamente do teatro, tamén das artes escénicas como a música ou a danza», indica Cotelo.

Segundo a directora de teatro, o obradoiro-laboratorio vai dirixido a buscar os perfís dos futuros intérpretes e «os temas a tratar a través dunha serie de pautas». O obxectivo deste obradoiro é que a poboación, ben sendo profesionais ou amateurs, se presente voluntaria. «Quería ver algo aberto, para que haxa perfís distintos», di Cotelo.

O 30 de xullo haberá duas convocatorias para escoller os actores, unha pola mañá, de 11.30 ata as 14.00 horas, e a outra cara a tarde-noite, de 20.00 horas ata ás 22.30 horas.

En agosto crearanse os primeiros bosquexos do guión. En setembro haberá un curso sobre fotografía colaborativa de onde se sacará información para a obra teatral, e construirase unha árbore que fale do barrio e sobre a problemática da vivenda. Despois farase a escenografía e a música. E finalmente, en outubro comezarán os ensaios e en decembro estrenarase a obra.

A iniciativa, financiada pola Deputación dentro do I Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a mellora social, fai fincapé na concienciación e na igualdade de oportunidades. «Hai que ubicar os problemas de fondo, como a perda de identidade e os prezos dos pisos. A xente de sempre dos barrios vese forzada a marchar destes por non poder pagar o aluguer. Isto provoca a perda da súa personalidade e identidade», afirma.

Dada a situación do prezo da vivenda, moita xente opta por compartir piso. «Cada vez máis, moitas persoas teñen que compartir domicilio, non por gusto, senón por necesidade», explica Cotelo. Esta situación conleva problemas de tipo social. «Imaxina que vives con alguén que te levas mal, no que hai conflitos constantes, e aínda así, non marchas, porque non podes pagar outro piso para ti soa», di.

Cotelo dálle moita importancia á identidade. «Os barrios desta cidade construíronse grazas as persoas que viñan das aldeas coas súas costumes», indica. «Os barrios quedan baleiros… a vida da zona morre», explica Cotelo.