Rosa Villacastín recomienda un libro de un exedil del BNG

La periodista Rosa Villacastín ha utilizado su cuenta de Twitter para recomendar un libro de Manuel Monge sobre Alberto Núñez Feijóo. El autor, concejal del BNG en la ciudad entre 2003 y 2007 y presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, ha escrito alguna obra crítica con el actual líder del Partido Popular y expresidente de la Xunta. «No dejéis de leerlo. No es fácil de encontrar pero se puede. No tiene desperdicio», decía la periodista a sus seguidores. «Habrá que buscarlo. El autor lo agradecerá y los ciudadanos sabremos mucho más», le respondía una de sus seguidoras. El tuit fue todo un éxito y supero los mil me gusta en la red social, teniendo cerca de 28.000 visualizaciones.