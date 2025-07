No Agra do Orzán, o muíño mole o pan

Máis de 250 anos gardados nun almacen, esta é a historia do muíño da Gramela. O dono da librería Galgo Azul, Juan Pablo Rodríguez, vén de crear o proxecto Antes aquí había un muíño, co cal pretende recuperar a memoria deste muíño nado na Agra do Orzán. «Temos a recuperación da memoria máis centrada no barrio. Imos tentar recompilar fotografías dos veciños, facer unha exposición e contar historias que sexan interesantes», explica Rodríguez.

O muíño da Gramela construíuse a finais do século XVIII no barrio da Agra e adicouse a moler grao para facer pan e abastecer aos mariñeiros que chegaban a cidade. En 1984 desmontouse, e as pezas transportáronse ao parque de Santa Margarita. Finalmente, en 2013, o que quedaba de muíño enviouse a uns almacéns municipais.

Juan Pablo Rodríguez cre que o muíño debería estar máis próximo a onde se creou. «Un sitio posible podería ser o observatorio meteorolóxico», explica. «Ao ser veciño do barrio, o ideal sería que no seu momento, cando fixeron a praza das Conchiñas, buscarán alí algún sitio onde poñelo, é que fose un símbolo do barrio, que non deixa de selo porque a asociación de veciños ten o muíño como símbolo», di.

O Muiño da Gramela, antes de ser desmontado / LA OPINION

O proxecto, financiado pola Deputación dentro de primeiro Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a mellora social, pretende realizar obradoiros, exposicións e accións poéticas no barrio. «Os obradoiros van dirixidos a un público familiar. Tamén haberá espectáculos relacionados co tema dos muíños e da historia do pan», indica Rodríguez. A proposta pretende seguir unha liña artística: «Buscamos que haxa artistas que pinten e interpreten o muíño da Gramela nos diferentes muros do barrio, para que quede unha especie de galería de arte, e que a xente o poida visitar».

Dous dos temas máis importantes que se tratan no proxecto cultural son a concienciación e creación de comunidade. «Que as persoas se sintan identificadas co barrio e co seu patrimonio», explica Rodríguez. Antes aquí había un muíño quere poñer en valor a figura do muíño da Gramela, e que a xente, sobre todo a rapazada nada despois de 1984, o sinta como un símbolo identitario propio. «A nosa idea, aparte de que colaboren as asociación veciñais que sempre o apoiaron, e unir forzas para poñer en valor o barrio e empoderalo con algún símbolo que nos una, que neste caso é o muíño», engade Rodríguez.

En agosto está previsto que saia a luz o programa de actividades de Antes aquí había un muíño, e finalmente no mes de outubro desenvolverase o proxecto na súa totalidade.