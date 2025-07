«Nunca he renegado de ninguno de mis éxitos»

¿Qué nos trae para cerrar el Atlantic Pride?

Hago un repaso de todos mis éxitos en un formato más pop-rock de banda, voy con mis músicos. También podréis escuchar mi nuevo single Dale p’alante. Va a ser un concierto multigeneracional, con un montón de canciones que la gente conoce desde hace mucho tiempo. Haremos un repaso en un concierto que será muy participativo y emocional.

¿Cómo entiende su participación en el Atlantic Pride? Más que un concierto, es una reivindicación de la libertad y la diversidad.

Sí. Casualmente tengo una canción llamada Mundo Diverso que habla de la diversidad, del respeto a los valores, a la tierra, a la libertad. El colectivo y yo nos hemos entendido siempre muy bien desde que fui a Eurovisión. Ellos siempre me han tratado con muchísimo cariño, me he sentido muy arropado. También cantan en el festival otros artistas que han ido a Eurovisión. Este colectivo siempre ha amado Eurovisión, y creo que tiene algo que ver que yo le ponga el broche al último día del Pride, y yo feliz de que así sea.

¿Se ve presentando de nuevo una propuesta?

Pues la canción de Mundo Diverso la compuse en esa dirección, porque eran años en los que estábamos teniendo mala publicidad, mala prensa, y ese año me animé, me postulé y dije, bueno, aquí estoy, si quieres que vuelva, vuelvo. Compuse Mundo Diverso, luego al final irían Alfred y Amaia porque era el año que volvía OT. Mundo Diverso habla de eso, de comunión de banderas, de país, hablamos de la tierra, la raza, el respeto a la libertad de todo tipo Por eso creo que era una canción muy diseñada y muy bien hecha para el festival.

Sus éxitos llevan sonando 20 años. ¿En qué etapa se ve usted ahora como artista? ¿Qué nos cuenta Dale p’alante?

Es una canción que se ha pensado para refrescar y volver a mi origen más canalla, más divertido, de mis primeros singles. Es el David más conocido por todos. Yo he estado haciendo de todo, me he reinventado una y mil veces con mis singles más conocidos, he cambiado de estilo. Cuando nacieron mis hijos empecé a hacer música más personal, he pasado por muchas etapas, he hecho canciones en las que hay mucho mezclaje, y me apetecía hacer algo divertido, en la onda más rap, un poquito más comercial. El público crece contigo, y si haces este tipo de música más fresquita, vuelves a captar y a reenganchar al público más joven. Al fin y al cabo, el público joven es un referente a la hora de sumar en redes sociales o en publicidad, es un gancho muy grande. Ellos consumen mucha música a nivel digital, y quizá mi público ya ha crecido conmigo, y esta generación no me tenía tan presente. Entonces pensé, «pues voy a regalarles una canción para que sus padres les expliquen quién es David Civera».

Habla de volver a los orígenes, pero precisamente parece que ahora hay un revival dosmilero.

Sí. De hecho, en muchos festivales en los que participo coincidí con un montón de compañeros de los 2000, con Natalia, con King África, con Chenoa... En el Love the 90’s estuve con un montón de grupos a los que escuchaba en mi adolescencia, y contaron conmigo para cerrar, porque yo empecé a finales de los 90. Hay una nostalgia por este tipo de festivales, por eso no pasa nada cuando el público te pide volver a tus orígenes. Yo nunca he renegado de ninguno de mis éxitos. Dile que la quiero es mi talismán, Que la detengan es mi máximo hit, Bye Bye es un tema que está muy vivo, Perdóname, No bastará...Claro, he hecho muchas cosas y ahí están. Vais a poder disfrutar de un concierto en el que todos los temas son canciones que son de la gente.