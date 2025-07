A heteroxénea madurez do Dieste

Abonda con sentar dez minutos nun dos bancos do instituto Rafael Dieste, para se decatar de que estes son días de moita lea, aínda que haxa vacacións. Hai rapaces que van formalizar a súa inscrición, outros que aínda non saben moi ben o que teñen que facer, as obras, que avanzan para chegar a punto ao inicio do curso e o equipo directivo, que acaba de coller o testemuño de anterior, e se vai afacendo ás novas tarefas coa axuda tanto dos seus predecesores, como coa da inspectora Beatriz Planas, que lles prestan a súa experiencia para que a aterraxe non sexa tan agoniante. Non son os únicos que dan este paso.Convocáronse 314 prazas de dirección vacantes en toda Galicia e seis na Coruña, unha delas , a do Dieste.

As súas caras son moi coñecidas non só entre o alumnado senón tamén de portas para fóra, porque o director, Alberto Pombo, é o fundador de Aquí Tamén Se Fala, unha iniciativa de normalización lingüística que naceu como un proxecto para subir nota na clase de galego e que conseguiu encher de carteis toda Galicia, facer dúas edicións dun festival de música integramente en galego e, agora, promover unha campaña a prol de que o Deportivo deixe de ter o topónimo deturpado no seu escudo. «Nós xa llo dixemos ao club nunha reunión que tivemos hai mes e medio, que só pararemos cando o consigamos», comenta Pombo, porque a frase «O Dépor é da Coruña» naceu no centro pero expresa o sentir dunha maioría.

Polo medio, moitas outras actividades porque, como di o equipo directivo, non chegaron para revolucionar o centro, simplemente se sumaron a unha dinámica que xa había, de darlle ferramentas aos estudantes para que medren en igualdade, explotando todos os seus talentos e alimentando a súa creatividade e curiosidade.

«Entra dentro da normalidade que aqueles que temos destino nun centro pasemos polos equipos directivos, é a unha faceta máis do traballo do profesorado», indica Arcadio González, o xefe de estudos, que defende que é «unha honra» poder acompañar desde a dirección a toda a comunidade do Dieste neste momento de madurez. Este centro bebe de toda a diversidade da Agra do Orzán, un barrio ao que historicamente as familias chegaron na procura de oportunidades, primeiro, desde as aldeas, agora, desde calquera punto do atlas e iso sábeno e valórano os docentes como Rafael Fernández Casado, que exercerá de secretario da nova directiva. «Temos a idea de que a aprendizaxe sexa tamén lúdica, de xerar diversión, de romper os muros e de crear espazos bonitos e agradables», relata a vicedirectora do centro, Mónica Reixía, coordinadora tamén de Aquí Tamén se Fala, xunto a González e Pombo, sen esquecer que todas as actividades que se fan [hai máis en marcha, como intercambios internacionais liderados polos departamentos de linguas estranxeiras ou o club de ciencia que coordina Marisa Castiñeira] teñen un compoñente educativo e de crecemento en comunidade.

«Traballar por proxectos e dun xeito máis colaborativo está levando a unha maior integración do alumnado», comenta Reixía, sobre unha realidade que está aí e que é unha das riquezas e das complexidades do centro, que é a chegada de estudantes doutros países. «O ano pasado chegaron 28 e algúns deles nos últimos dous meses de clase. É moi difícil integrarse cando chegas con catorce aniños a un centro xigante coma este no que os demais xa teñen os seus grupos feitos. Que haxa este tipo de traballos e espazos felices fai que o alumnado se coñeza máis alá de estar sentado durante horas», comenta Reixía, que avoga por que o Dieste sexa «un lugar tranquilo» onde todos queiran estar, incluso fóra do horario de clase.

«O instituto está creando unha nova identidade. É heteroxénea, diversa, tremendamente moderna, vangardista... Os rapaces teñen ese pulo e nós recollemos o traballo dos que nos precederon [dos equipos de Mateo Torres e Norma Fariña] e asumimos a tarefa de construír, xunto ao alumnado, as familias e a comunidade educativa esa nova identidade para un centro que é relativamente novo (1989), cun nome aínda máis novo, porque ata 1992 foi Agra II, e que viviu anos complicados, pero que agora entra na madurez», relata González, que destaca a «potencia creativa e cultural» do alumnado. Nesa tarefa contan tamén con profesionais de todos os eidos, desde a música e o audiovisual até do deseño, xa que Pepe Barro está xa a colaborar para remozar a imaxe corporativa dun centro que é case unha illa no medio do mar.

«A imaxe que hai estendida na nosa profesión sobre un centro así é a dificultade que vai presentar pola porcentaxe tan elevada de familias migrantes, mais o certo é que hai unha oportunidade marabillosa, porque chegan á nosa realidade sen ningún tipo de preconcepto. Os propios docentes novos levan unha grata sorpresa e hai sempre unha vontade de non querer marchar do centro, porque o claustro está moi cohesionado, porque o ambiente é moi san e porque algúns dos rapaces teñen plena consciencia de que o ensino pode ser o único xeito de conseguiren un ascensor social», confesa Pombo.