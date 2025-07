Mayte Deus, presidenta de Asarga: «Los pacientes de sarcoma vivimos una batalla contra el tiempo»

«Conocer casos como el mío, que tengo un sarcoma, me he sometido a cuatro operaciones de pulmón porque tenía metástasis pero que, desde octubre de 2023, estoy bien, puede dar ánimos a otros pacientes que, quizás, estén pasando ahora por un momento malo porque han tenido una recidiva y todo son miedos. Ver a una persona que ya ha vivido eso, está ahí y le va bien, puede ayudarles a sobrellevarlo mejor», razona Mayte Deus, paciente de sarcoma y actual presidenta de Asarga (Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial), antes de desvelar una vivencia que da una idea de la incertidumbre con la que afrontan, su día a día, los afectados por esta dolencia. «Todos hablamos ya con más naturalidad de que nos podemos morir, de que cada equis meses estamos pasando por unos TAC y de que, cada vez que tenemos que hacernos esas pruebas, vamos con el miedo del ‘a ver qué pasa’. En mi caso, este pasado martes por la noche, mi oncólogo, Antonio Casado [jefe de Sección de Oncología del Hospital San Carlos de Madrid, uno de los ocho Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para el tratamiento del sarcoma que hay en España], me envió un wasap diciéndome que mi último TAC estaba perfecto, así que ahora puedo ‘respirar’ hasta octubre, que es cuando me toca pasar la siguiente ‘ITV’», explica Mayte, quien comparte su experiencia, en el Día internacional del Sarcoma, para visibilizar la realidad de los afectados por esa enfermedad y exponer sus reivindicaciones.

«A mí me diagnosticaron en enero de 2021. En realidad, un poco más tarde, porque me operaron de lo que, en principio, era un mioma. No obstante, un mes y medio después, tras los análisis de Anatomía Patológica, me dijeron que no era un mioma, sino un leimiosarcoma de útero», rememora la presidenta de Asarga, antes de explicar cómo recibió ese diagnóstico. «Nunca había oído hablar ni del sarcoma ni de este tipo concreto, así que me quedé... Anteriormente, había pasado por un cáncer de mama, cuando recibí la noticia me impactó también y tuve una reacción de ‘¿por qué a mí?’. Sin embargo, ya en los días siguientes, cuando ves que estás en manos de un equipo muy profesional, y que la estrategia terapéutica está tan protocolarizada... La verdad es que nunca pensé en que iba a tener ningún problema. Recibir el diagnóstico del sarcoma fue muy distinto, porque empiezas a mirar en internet (cosa que no le recomiendo a nadie, pero que todos hacemos), ves lo que pone... Y es muy duro», reconoce Mayte, quien además advierte de que «el camino para recibir un diagnóstico de sarcoma, a veces, es muy largo», puesto que «no siempre aciertan», ya que «hay más de 150 tipos diferentes» debido a que «el sarcoma se puede producir en cualquier tejido de sostén del cuerpo, y en los huesos también».

«Nuestra batalla es conseguir que se haga una diagnóstico más certero, y aprovechar que existen ocho centros especializados en sarcoma en el Sistema Nacional de Salud, con equipos multidisciplinares acostumbrados a ver esta enfermedad. Si el diagnóstico lo hacen estos equipos expertos, los pacientes de sarcoma tendremos muchas más garantías y posibilidades de salir adelante, al tener un tratamiento dirigido por profesionales habituados a ver esta dolencia», insiste la presidenta de Asarga, antes de advertir sobre el «problema» al que se enfrentan los pacientes de Galicia por el hecho de que ninguno de esos centros especializados en sarcoma se encuentra «en el noroeste peninsular».

«Tenemos una normativa que nos da derecho a que nos deriven a uno de esos centros, pero también es verdad que esa normativa dice ‘centro especializado dentro de la comunidad autónoma’. En principio, comenzamos demandando un centro en Santiago, pero la realidad es que no es fácil conseguir otro centro especializado en sarcomas que, además de unas instalaciones materiales, requiere unos recursos humanos, y tampoco hay tanto equipo multidisciplinar experto en esta enfermedad. Nos conformaríamos con que nos pudiesen derivar a esos ocho centros que ya existen, a lo mejor, haciendo uso también de las nuevas tecnologías, de modo que no tuviésemos que desplazarnos siempre. Y también reivindicamos más investigación, porque no hay suficientes fármacos ni ensayos clínicos de sarcoma», lamenta Mayte, quien asegura que, en la tesitura actual, a los afectados no les «queda otra «que buscar, buscar y buscar» dónde les pueden «ofrecer un tratamiento y ganar tiempo».

«Vivir con sarcoma es una batalla contra el tiempo. Dices: ‘Bueno, si me vale este tratamiento, y me funciona un año, un año que gano para ver si sale otro ensayo clínico’. Otra opción», agrega la presidenta de Asarga. «Iara [Mantiñán, cofundadora de la asociación, fallecida hace apenas una semana, tras una década conviviendo con la enfermedad] estaba ahí, esperando a ver si aparecía la vacuna, si aparecía no sé qué...Todos estamos pendientes de que aparezca algo que cure. Algo que cronifique esta dolencia y nos permita tener una vida sin muchas secuelas. Una vida normal», concluye.

«Ese germen que ahí nació, y que es nuestro día a día: el ayudar a los pacientes de sarcoma y a sus familiares en la búsqueda de un diagnóstico más certero y un tratamiento», reivindica. «A Iara le debemos ese impulso y esa tenacidad de estar ahí, día a día, animando a los pacientes y acompañándonos. Y no solamente a nosotros, también a nuestros familiares, sabiendo llevarnos ‘de la mano’; poniéndonos en contacto con otros afectados por el mismo tipo de sarcoma... Porque a ti te diagnostican un cáncer de mama, por ejemplo, y es muy probable que ya conozcas a alguien que ha pasado por esa enfermedad. Pero un sarcoma no», reconoce Mayte. «Poder contactar con otra persona que tiene un sarcoma del mismo tipo que el tuyo te hace ver que no estás sola, y te da esperanza y ganas de seguir ahí», incide.

«A Iara Mantiñán siempre la recordaremos por su tenacidad y por el impulso que tuvo, al igual que Carolina [Castiñeiras, cofundadora también de Asarga], en crear esta asociación tan necesaria que, además, se fundó en pandemia», resalta Mayte Deus, paciente de sarcoma y actual presidenta de Asarga. «El tema de la comunicación fue fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad. Esa idea de recopilar las historias de pacientes en un libro solidario (El sarcoma día a día) y luego llevarlas a un documental es importante, igual que lo es la labor que hicieron de darnos a conocer a todas las personas que recibíamos un diagnóstico de sarcoma, un momento en el que nos encontramos totalmente perdidas. A mí, por ejemplo, nadie me había dicho que existían centros especializados en sarcoma hasta que hablé con Iara y me comentó que los había», apunta Mayte, quien subraya que Asarga «continúa hoy esa estela».