Mercedes Mosquera, se despide de Duende: «Llevo entre cajas desde los 9 años»

En Monte Alto, un barrio que aún conserva aquellos comercios de toda la vida, una pequeña tienda llamada Duende se prepara para cerrar sus puertas el próximo 24 de julio. No es un cierre cualquiera, es el final de una historia que comenzó en 1988, y que con el esfuerzo de su dueña, Mercedes Mosquera, y la fidelidad de su clientela, llega hasta hoy.

Con 28 años y una experiencia que arrancó siendo una niña en una tienda familiar, esta emprendedora coruñesa decidió abrir su propio negocio en el barrio de As Conchiñas. «Toda la vida estuve en esto. Excepto siete años en una oficina, siempre estuve entre cajas, desde los nueve años trabajé en la tienda de mi tío», recuerda. Aquel primer local también se llamó también Duende, y se mantuvo abierto hasta 2002, cuando circunstancias familiares la llevaron a cerrar.

Durante los años siguientes, trabajó por cuenta ajena, pero algo dentro de ella la empujaba a volver. En 2018, con 58 años, decidió volver a abrir su tienda en Monte Alto, el barrio donde había nacido. «Fue lo mejor que me pudo pasar. Monte Alto es un barrio maravilloso, con una gente de toda la vida que te arropa».

La esencia de su negocio no radicaba solo en el producto, sino en el trato. «Yo no vendo por vender. Aconsejo, busco lo que mejor les va, les explico. La gente entra, se sienta, hablamos. Aquí hay tiempo para mirar, para probar y para escuchar», afirma. Esa cercanía, asegura, es lo que diferencia al comercio de barrio frente a las grandes superficies o el comercio digital, donde «nadie te conoce ni te ayuda». Durante las décadas que estuvo al frente del negocio, ha visto cambiar profundamente los hábitos de consumo. «La gente joven compra por internet. Pero mi clientela —mayor en su mayoría— quiere tocar, ver, confiar. Saben que lo que se llevan aquí les va a servir. Y eso no lo sustituye ninguna pantalla». Por eso, a pesar de los cambios, su clientela ha sido constante, fiel y agradecida. «No era un negocio para ganar dinero, sino para vivir dignamente, cotizar y sentirme útil. Era volver a lo que siempre fui», apunta Mercedes sobre su reapertura en 2018.

Algunos de sus primeros clientes de los años 80 aún siguen comprándole. «Una de ellas se llama Laura, también viene un matrimonio de toda la vida, incluso desde Meicende. Han pasado de clientes a amigos», dice Mercedes orgullosa. El contrato de alquiler, firmado pensando en la jubilación, llega a su fin. Aunque siente que aún le quedaban fuerzas para seguir, acepta que es momento de cerrar. «Si no fuera por eso, seguiría. Pero la vida tiene ciclos. Este se cierra con alegría, no con tristeza».

En estos días de liquidación, los clientes se acercan a comprar por última vez y, sobre todo, a despedirse. Muchos compran en cantidad, conscientes de que ya no será fácil encontrar ropa pensada para su edad y necesidades. «No hay muchas tiendas para señoras mayores. Yo les ayudaba a encontrar lo que necesitaban. Eso ya no abunda».

A quienes han pasado por su mostrador, Mercedes Mosquera les dedica un mensaje sincero: «Gracias, infinitas gracias. Este barrio nunca debe perder su esencia. Para mí, Monte Alto es el mejor de A Coruña, sin duda. Aquí fui feliz».