Sobre o pasado, presente e futuro de Santa Margarida

O actual parque de Santa Margarida ocupa a paraxe coñecida como «Os Altos» (inicialmente «de Santa Margarida» e logo «dos Muíños»). No século XVIII, este outeiro duns 60 metros de altura, situado na periferia da cidade da Coruña, acollía unha ermida (a de Santa Margarida), un muíño fariñeiro de vento e un almacén para grao, entre outros edificios, ademais dunha densa masa de piñeiros. A expansión urbana ao longo dos séculos XIX e XX, «rodeou» este outeiro, xa parcialmente escavado por unha canteira. Durante a ditadura franquista, Os Altos de Santa Margarida serviron como punto de retransmisión de sinais de radio. En 1948, o arquitecto González Cebrián deseñou o primeiro proxecto de parque exterior, con arborado e catro xardíns. O palacete que daría lugar á actual Casa das Ciencias é de 1950, e en 1961 inaugurouse un cámping, con capacidade para un cento de caravanas e que chegou a recibir máis de 12.000 visitantes anuais. O éxito de público fixo necesario mellorar o saneamento desa zona, e comezou a falarse da construción alí dun gran parque de atraccións, que finalmente non se executou. No ano 1975 decidiuse clausurar o cámping e reconvertir Santa Margarida nun gran parque urbano. Finalmente, o 15 de xullo de 1977, o alcalde Liaño Flores inauguraba oficialmente o Parque de Santa Margarida, cunha superficie de 51.723 m². Nos primeiros anos, o parque rebulía con visitas, e os animais introducidos alí foron moi populares: esquíos, ocas, pavóns, patos… e mesmo monos! O custo do mantemento deste pequeno zoolóxico, ademais das condicións sanitarias dos animais, conlevou a súa clausura na seguinte década. En 1983 reformouse o palacete para acoller nel a Casa das Ciencias, co seu planetario e un extraordinario museo científico interactivo. De 1989 data o Palacio da Ópera, de estilo postmoderno, incrustado na corta da antiga canteira. Desde entón o parque de Santa Margarida é un punto de visita habitual da cidadanía, como un oasis onde pasear dentro da mole urbana de cemento e asfalto. Para moitas aves forestais e insectos polinizadores, é un refuxio imprescindible. Máis de 200 especies de seres vivos, moitas delas protexidas, foron catalogadas alí durante os traballos do Mapa da Biodiversidade do concello da Coruña, desenvolvido polo G. N. Hábitat. A recolección de datos de fauna e flora continúa na actualidade. Na opinión de Hábitat, o futuro de Santa Margarida debería pasar por unha substitución de especies alóctonas con comportamento invasor (especialmente eucaliptos) por outras autóctonas, o control de colonias felinas, así como a naturalización con criterios científicos das masas de auga do parque.

Conclusión: o G. N. Hábitat seguirá involucrado no coñecemento e mellora da biodiversidade do parque de Santa Margarida, coa esperanza dun futuro máis verde non só para ese recuncho da cidade, senón para todo o municipio da Coruña.