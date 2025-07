La hostelería de A Coruña, unida ante los recortes al convenio que plantea la patronal

Los trabajadores del sector de la hostelería han optado por la unidad de acción ante los recortes que propone la patronal en la negociación del próximo convenio. Los tres sindicatos mayoritarios , CIG, Comisiones Obreras y UGT realizaron la semana pasada una campaña informativa entre los trabajadores que culminó este lunes con varias reuniones presenciales en el edificio de Alfonso Molina para que los trabajadores conociesen las propuestas de los empresarios para este y los próximos años y que se traduce en el recorte de derechos.

Las centrales entran ahora en un proceso diferente, cada una hablará con sus afiliados y recogerá su sentir para decidir cuál es la respuesta que le dan conjuntamente a la patronal. En el horizonte está, entre otras posibilidades, la opción de las movilizaciones, para que los clientes conozcan la realidad de las personas que sirven sus mesas.

«Este convenio siempre es muy difícil de negociar y desde hace muchos años se hace con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, porque la patronal de hostelería de A Coruña tiene una mentalidad bastante arcaica. Se niega a ceder a las pretensiones que nosotros ponemos encima de la mesa. Hemos hecho cuatro reuniones, la primera, para constituir la mesa, la segunda, para ver qué planteaba cada uno y la tercera ya fue con que o quitaban el abono del 100% del salario cuando una persona está de baja o se acababa la negociación y no discutían más», explica el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servizos de Comisiones Obreras, Juan Zas.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, sin embargo, niega que se haya producido este bloqueo y apunta a que están en una fase «totalmente preliminar», por lo que tendrán que «sentarse a negociar» tras estas primeras reuniones y asegura que el tema de las bajas remuneradas al 100% no es una «línea roja».

«Nosotros no negociamos para recortar y mucho menos en un sector con unos beneficios que aumentan año a año, que haya negocios pequeños y precarios que no consigan pagar las cuotas de la Seguridad Social no es problema de los trabajadores sino del empresario, que asume el riesgo», sentencia el responsable de hostelería en la comarca de A Coruña de la CIG, Iago Barros. En la misma línea se pronuncia el secretario general de la Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo de UGT Coruña, Juan Manuel Carreira, tras una maratoniana jornada informativa.

Los sindicatos denuncian que, cuando en la mesa de negociación quieren hablar de las razones por las que tantas personas están de baja en el sector, la patronal nunca quiere «tomar medidas» para atajar realidades como que hay compañeros con «jornadas de diez y doce horas» o que no libran en toda la semana o que tienen que desempeñar sus funciones con «temperaturas elevadas» en las cocinas. «No quieren hablar de subir salarios ni de descanso» ni de instalar un sistema de fichaje de la jornada real, expone Zas. «Su solución es recortar el salario cuando una persona está de baja», denuncian los sindicalistas, que consideran que «no es de recibo» esta medida cuando «los hoteles están llenos» y cenar sin haber reservado antes puede resultar complicado.

El sector afronta el conflicto en el arranque de la campaña de verano, con entre 15.000 y 20.000 trabajadores afectados en toda la provincia después de que el convenio expirase en diciembre de 2024, aunque está vigente hasta que se alcance un nuevo acuerdo. La pandemia, según explican las centrales sindicales, hizo que los trabajadores fuesen más conscientes de la necesidad de que su contrato refleje la realidad de sus condiciones laborales.