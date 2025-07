Leiva y su pasado en la Mardi Gras

La huella coruñesa de Leiva no se limita a los versos de la canción Lady Madrid. Durante su concierto del sábado en el muelle de Batería, el rockero desveló que había invitado a varios músicos con los que había coincidido en la sala Mardi Gras a finales de los 90, cuando todavía no había arrancado su proyecto en solitario y recorría los escenarios de España con su banda, Pereza. En esos años su carrera todavía empezaba a arrancar, aunque ya cosechaba unos cuantos clásicos. De esa época, señaló que guarda especial recuerdo para cinco personas que le acompañaron entonces. Y para recordar el grupo que le llevó a este punto, no pudo faltar la canción Princesas, con la que cerró el concierto poniendo a todo el muelle coreando con él.